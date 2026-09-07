Aeroporti Calabria da record, Minasi: “numeri eccezionali, Reggio vola. Smentite le polemiche della sinistra”

Gli aeroporti calabresi fanno registrare numeri record nel mese di agosto e il dato diventa terreno di confronto politico. Il senatore della Lega Tilde Minasi commenta i risultati del sistema aeroportuale regionale, sottolineando il boom di passeggeri registrato negli scali calabresi e in particolare la crescita dell’Aeroporto di Reggio Calabria. Nel suo intervento, l’esponente leghista rivendica il ruolo degli investimenti infrastrutturali e replica alle critiche arrivate nei mesi scorsi sul fronte della mobilità regionale. “I dati di agosto per gli scali calabresi sono semplicemente eccezionali, uno straordinario record storico che certifica nero su bianco l’ottimo lavoro che stiamo portando avanti. Parliamo di oltre 564 mila passeggeri transitati nella nostra regione in un solo mese, numeri mai visti prima che fanno letteralmente volare la Calabria e ne confermano la ritrovata centralità turistica e commerciale”, evidenzia Minasi.

“Reggio Calabria, con oltre 97 mila presenze nel solo mese di agosto, continua a registrare numeri entusiasmanti”

“In particolare – prosegue – voglio sottolineare il risultato vertiginoso dell’Aeroporto dello Stretto. Reggio Calabria, con oltre 97 mila presenze nel solo mese di agosto, continua a registrare numeri entusiasmanti, rafforzando una ripresa strutturale che ormai è sotto gli occhi di tutti. Parallelamente, Lamezia Terme diventa uno scalo sempre più internazionale, trainando l’intera rete con oltre 432 mila viaggiatori. È la dimostrazione palese di quanto siano state miopi, pretestuose e assurde le polemiche sollevate in questi mesi da una sinistra capace solo di fare disfattismo provinciale”.

“Questi record storici, che stravolgono ogni statistica del passato – aggiunge l’esponente leghista – non cadono certo dal cielo. Sono invece il frutto diretto, tangibile e misurabile della bontà degli investimenti politici e infrastrutturali messi in campo dal centrodestra a tutti i livelli. Grazie alla perfetta sinergia tra il governo nazionale e quello regionale, con l’impulso decisivo del nostro Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il lavoro costante del Governatore Roberto Occhiuto e del sindaco di Reggio Cannizzaro, stiamo realizzando un rilancio senza precedenti per l’intero sistema aeroportuale calabrese”.

“A sinistra avevano provato in tutti i modi a denigrare il nostro impegno per la mobilità calabrese”

“A sinistra avevano provato in tutti i modi a denigrare il nostro impegno per la mobilità calabrese, diffondendo pessimismo e tifando contro la loro stessa terra. I fatti e le decine di migliaia di turisti atterrati in Calabria in queste settimane smentiscono categoricamente i gufi”, puntualizza Minasi. “La Lega e tutta la filiera del centrodestra continueranno a lavorare con serietà per una regione sempre più interconnessa, accessibile e attrattiva sul mercato europeo. Questo traguardo non è un punto d’arrivo, ma la solida base per volare verso traguardi ancora più ambiziosi”, conclude Minasi.