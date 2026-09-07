Aeroporti, i DATI di agosto sono eccezionali per la Calabria: stravolti tutti i record storici, Reggio vola su numeri vertiginosi e Lamezia è sempre più internazionale

Record assoluto ad agosto 2026 per gli aeroporti calabresi: i dati pubblicati oggi da Sacal sono vertiginosi con 564.624 passeggeri mensili e una crescita del +19% rispetto allo stesso mese del 2025. E’ record storico: mai in un solo mese, così tante persone erano transitate negli aeroporti della Calabria. Eccezionale il dato dei viaggiatori internazionali, superiore ai 324 mila in un solo mese, con un boom del 37% rispetto ad agosto dello scorso anno, superiore alla metà del traffico complessivo. Questo significa che il turismo spinge in modo determinante verso l’alto i numeri degli aeroporti della Regione, ambita meta estiva per eccellenza. E’ la prima volta nella storia che il traffico internazionale supera quello domestico.

Passeggeri degli aeroporti calabresi ad agosto 2026

Lamezia Terme 432.978 ( +25% )

( ) Reggio Calabria 97.128 ( +6% )

( ) Crotone 34.518 ( -0,4% )

I parziali annui sono ancor più incredibili, con 3.299.880 passeggeri già raggiunti, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025, che era già un record assoluto.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nei primi 8 mesi del 2026 (gennaio-agosto)

Lamezia Terme 2.394.162 ( +15% )

( ) Reggio Calabria 665.026 ( +1% )

( ) Crotone 241.437 ( +7% )

Eccezionali le performance dell’aeroporto di Reggio Calabria, che in 8 mesi ha già superato tutti quelli che fino al 2024 erano i record storici annui e si avvia a migliorare il record assoluto del 2025, superando stavolta il milione di passeggeri appena sfiorato un anno fa. Mentre in città dilagano le polemiche politiche, l’Aeroporto reggino continua a vivere il suo momento migliore della storia.