A Reggio Calabria c’è un luogo in cui gustare un drink e una cena elegante guardando i fuochi della festa da un terrazzo affascinante

Ci sono luoghi che riescono a cambiare il modo di vivere una serata. A Reggio Calabria, Tèra è diventato in questi mesi uno dei punti di riferimento per chi cerca un’esperienza capace di unire alta qualità gastronomica, atmosfera raffinata e una location suggestiva. Il rooftop nel cuore della città, sulla terrazza dell’Hotel Medinblu, ha conquistato il pubblico durante l’estate grazie a una formula che mette insieme cucina e intrattenimento senza mai rinunciare allo stile: un ambiente elegante, panoramico e accogliente, dove il piacere della tavola incontra quello di un buon drink e di una vista unica sullo Stretto.

Il successo di Tèra nasce soprattutto dall’equilibrio tra due mondi che spesso vengono separati: quello della cucina e quello del beverage. La proposta gastronomica punta sulla qualità delle materie prime e su una cucina – soprattutto mediterranea – capace di valorizzare il territorio con un approccio contemporaneo, mentre la parte dedicata ai drink completa l’esperienza con cocktail e abbinamenti studiati. Non soltanto un ristorante, quindi, ma un luogo dove ogni elemento contribuisce a creare un’esperienza completa: dal piatto al calice, dalla musica all’atmosfera, fino alla vista mozzafiato che accompagna ogni momento della serata.

Il rooftop quattro stagioni che guarda lo Stretto

Uno degli elementi distintivi di Tèra è il suo rooftop quattro stagioni, una terrazza pensata per essere vissuta durante tutto l’anno e non soltanto nei mesi estivi. Uno spazio che permette di godere del panorama dello Stretto in un contesto riservato, elegante e lontano dai ritmi più caotici della movida. Uno spazio dove permettersi, visto il clima mite dello Stretto, un terrazzo all’aria aperta da aprile a ottobre. La filosofia del locale è chiara: creare un ambiente dove stare bene, conversare, degustare e condividere momenti speciali. Una terrazza dedicata agli eventi soft ed eleganti, ideale per chi cerca una serata diversa, fatta di qualità e atmosfera, distante dal concetto più tradizionale della “caciara”.

Durante la stagione estiva appena conclusa, il binomio cucina-eventi ha rappresentato il punto di forza di Tèra. Il locale, situato in pieno centro a Reggio Calabria, ha registrato un importante riscontro grazie a una proposta capace di intercettare un pubblico alla ricerca di esperienze curate nei dettagli. Dalle cene agli appuntamenti speciali, dagli aperitivi ai momenti conviviali, il rooftop è diventato un luogo dove incontrarsi e vivere la città da una prospettiva nuova: con lo Stretto sullo sfondo e un’atmosfera capace di coniugare eleganza e semplicità.

Dal 14 settembre Tèra riapre anche a pranzo

Dopo la pausa estiva, Tèra è pronto a ripartire con una nuova fase della stagione. Da lunedì 14 settembre il locale riaprirà anche a pranzo, offrendo ai propri ospiti la stessa attenzione e qualità già apprezzata durante il servizio serale. Anche a pranzo sarà possibile vivere l’esperienza Tèra attraverso una proposta che unisce cucina e beverage, mantenendo lo stesso livello di cura, ricerca e attenzione che ha caratterizzato il successo dell’estate. E, soprattutto, una proposta accessibile per tutte le tasche.

La magia dei fuochi della Madonna della Consolazione vista dal rooftop

In questi giorni Reggio Calabria vivrà uno dei momenti più attesi dell’anno con le celebrazioni della Madonna della Consolazione. E proprio in occasione della festa cittadina, da Tèra è possibile vivere una prospettiva privilegiata per assistere a uno degli appuntamenti più emozionanti: i tradizionali fuochi d’artificio conclusivi, che si terranno nella tarda serata di martedì 15.

Dal rooftop del locale, vista la posizione in alto, sarà infatti possibile ammirare lo spettacolo da un punto di vista assolutamente particolare, con una vista panoramica sulla città e sullo Stretto. Un’occasione per vivere un momento iconico di Reggio Calabria in una cornice elegante, magari accompagnato da un cocktail e dall’atmosfera unica di una terrazza sospesa tra cielo e mare. Tèra continua così il proprio percorso nel panorama della ristorazione e degli eventi reggini, proponendo un modo nuovo di vivere il centro città: attraverso il gusto, la bellezza dei luoghi e un’idea di convivialità raffinata.