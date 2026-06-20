A Reggio Calabria gli eventi come non li avete mai visti: così un locale in pieno centro ha stravolto il concetto di festa elegante (e di successo)

Ci sono luoghi che non si limitano a ospitare una serata, ma riescono a cambiarne completamente il significato. A Reggio Calabria, uno di questi luoghi è Tèra, rooftop in pieno centro che negli ultimi anni ha saputo stravolgere il concetto stesso di festa di successo, trasformandolo in un’esperienza elegante, glamour e contemporanea. L’idea, lanciata qualche anno fa, aveva già fatto parlare di sé come una novità assoluta per la città. Su StrettoWeb, nel marzo 2024, veniva raccontato l’arrivo anche a Reggio Calabria di una formula ispirata ai grandi rooftop delle metropoli: un luogo dove vivere aperitivi, cene, cocktail ed eventi in una cornice raffinata, con il valore aggiunto della posizione centrale e della vista sullo Stretto. Una proposta allora nuova per la città, capace di unire food, beverage, relax e atmosfera da salotto elegante.

Oggi quella intuizione è diventata una certezza. Tèra è ormai uno dei punti di riferimento per chi vuole organizzare una festa diversa, curata, scenografica, ma mai eccessiva. Un luogo scelto per eventi privati, feste di compleanno, lauree, anniversari e momenti speciali da vivere con il giusto equilibrio tra stile, convivialità e buon gusto. Prima ancora, però, semplicemente un luogo dove cenare in un’atmosfera rilassante, tranquilla, elegante, praticamente in pieno centro e con la vista sullo Stretto. Perché Tèra, feste o meno, è aperto tutte le sere, dall’orario dell’aperitivo a quello della cena.

Un rooftop in centro, con lo Stretto sullo sfondo

Il primo elemento che rende Tèra riconoscibile è il suo scenario. Il terrazzo quattro stagioni consente di vivere l’esperienza del rooftop durante tutto l’anno, con un ambiente pensato per adattarsi ai diversi momenti e alle diverse esigenze. La città è lì, vicina, viva, a pochi passi. Lo Stretto diventa parte della cornice, una presenza naturale che accompagna la serata senza bisogno di effetti speciali.

È proprio questa combinazione a fare la differenza: essere in pieno centro a Reggio Calabria, ma avere la sensazione di trovarsi in un luogo sospeso, riservato, elegante. Una terrazza dove il tempo rallenta e dove ogni dettaglio contribuisce a costruire l’atmosfera giusta.

Il nuovo modo di vivere feste ed eventi

Il successo di Tèra nasce dalla capacità di interpretare un desiderio sempre più diffuso: celebrare un’occasione importante senza rinunciare alla qualità, ma anche senza cadere negli eccessi. Non la festa rumorosa e caotica, non il ricevimento impersonale, ma un evento soft, curato, piacevole, con buon cibo, cocktail di qualità e musica a fare da cornice.

È questo il nuovo concetto di festa elegante che Tèra ha portato a Reggio Calabria. Un compleanno può diventare un momento glamour, una laurea può trasformarsi in una serata raffinata tra amici e famiglia, un anniversario può essere vissuto in un ambiente intimo e scenografico. Tutto con una formula contemporanea, adatta a chi cerca qualcosa di diverso dal solito.

Food, cocktail e atmosfera: il segreto di Tèra

Accanto alla location, il punto di forza è l’offerta. Da Tèra la proposta di menù e cocktail punta sulla varietà e sulla qualità, con soluzioni pensate per accompagnare momenti diversi della giornata e della serata. Il rooftop non è soltanto uno spazio bello da vedere, ma un luogo in cui fermarsi, assaporare, condividere.

Il cibo, i drink, la musica e la vista diventano parti dello stesso racconto. Non c’è bisogno di sovraccaricare l’esperienza: il fascino di Tèra sta proprio nella sua capacità di restare elegante con naturalezza, offrendo un ambiente curato ma accessibile, raffinato ma accogliente.

Per questo, sempre più reggini e non solo scelgono Tèra per i propri momenti speciali. Perché una festa, quando è pensata bene, non ha bisogno di esagerare: deve lasciare un ricordo. E Tèra, con il suo rooftop nel cuore di Reggio Calabria, la vista dello Stretto e una proposta food & cocktail di qualità, è diventato il luogo ideale per costruirlo. Il ristorante si trova in pieno centro, sopra il Corso Garibaldi, in Via Demetrio Tripepi, 98. A corredo dell’articolo, tutte le immagini più suggestive di Tèra.