Viola, le prime parole di coach Carrea: “finito il tempo delle chiacchiere, si inizia a lavorare. PalaCalafiore? Emozionante, tra le prime strutture in Italia”

“Siamo contenti di esserci ritrovati, finisce il tempo delle chiacchiere e inizia quello del lavoro. Tornare in B Nazionale è un primo passo di soddisfazione, ma speriamo di poterne dare altre con prestazioni e gioco. Siamo onorati di vestire una maglia con una grande storia e confidiamo che la città risponderà. Ricordo bene questo palazzetto, è sempre una bella emozione entrarci. E’ una struttura tra le prime in Italia, sarà un piacere giocarci dentro”. A parlare così, ai canali ufficiali del club, è il nuovo coach della Viola, Michele Carrea.

Oggi è iniziata la preparazione della squadra, i giocatori – vecchi e nuovi – si sono ritrovati per cominciare il cammino verso l’avvio del campionato, quello di Serie B Nazionale, categoria ritrovata dalla società reggina dopo il ripescaggio di questa estate.