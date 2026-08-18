Viola, le prime parole di coach Carrea: “finito il tempo delle chiacchiere, si inizia a lavorare. PalaCalafiore? Emozionante, tra le prime strutture in Italia”

Le prime parole del nuovo coach della Viola, Michele Carrea, dopo l'avvio della preparazione precampionato

michele carrea

“Siamo contenti di esserci ritrovati, finisce il tempo delle chiacchiere e inizia quello del lavoro. Tornare in B Nazionale è un primo passo di soddisfazione, ma speriamo di poterne dare altre con prestazioni e gioco. Siamo onorati di vestire una maglia con una grande storia e confidiamo che la città risponderà. Ricordo bene questo palazzetto, è sempre una bella emozione entrarci. E’ una struttura tra le prime in Italia, sarà un piacere giocarci dentro”. A parlare così, ai canali ufficiali del club, è il nuovo coach della Viola, Michele Carrea.

Oggi è iniziata la preparazione della squadra, i giocatori – vecchi e nuovi – si sono ritrovati per cominciare il cammino verso l’avvio del campionato, quello di Serie B Nazionale, categoria ritrovata dalla società reggina dopo il ripescaggio di questa estate.

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