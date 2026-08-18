Viola, oggi è iniziata ufficialmente la stagione: giocatori in città, c’è un nuovo arrivo

La Pallacanestro Viola ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione 2026/2027 con il raduno al PalaCalafiore di Reggio Calabria. I giocatori, arrivati da poco in città, sono stati accolti dalla dirigenza neroarancio e dallo staff tecnico guidato da coach Michele Carrea, affiancato dagli assistenti Vincenzo Lovino e Pasquale Motta. Il raduno ha segnato il primo momento ufficiale della stagione che vedrà la Viola impegnata nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ha già iniziato a lavorare: dalla mattinata gli atleti sono stati impegnati prima in palestra e successivamente al Pianeta Viola per il primo allenamento della gestione Carrea.

Presente anche lo staff sanitario coordinato dal dottor Gianni Calafiore, storico medico sociale del club che con la stagione 2026/2027 raggiunge un traguardo particolarmente significativo: la cinquantesima stagione al servizio della Viola. Nel suo staff sarà presente anche quest’anno Peppe D’Agostino nel ruolo di massofisioterapista, coadiuvato dalla new entry Dario Condemi e da Francesco Catanoso, osteopata. Confermato inoltre Ignazio Vitetta, che ricoprirà anche in questa stagione il ruolo di preparatore fisico della squadra e seguirà in palestra gli atleti neroarancio durante il percorso di preparazione.

A rivolgere il saluto alla squadra e l’augurio di buon lavoro è stato il presidente Carmelo Laganà, che nel suo intervento ha richiamato anche il profondo legame tra la città di Reggio Calabria e i colori della Viola. In rappresentanza della proprietà erano presenti il vicepresidente Vincenzo Romeo, il general manager Fortunato Vita e Marco Garganese del Direttivo del Trust Viola. Ha dato il proprio benvenuto alla squadra anche il Club Manager Domenico Porcino, che nel corso della stagione lavorerà a stretto contatto con il Team Manager Giovanni Vinci. Al raduno erano presenti anche il direttore sportivo Vincenzo Meduri e diversi rappresentanti della dirigenza e dello staff della Pallacanestro Viola.

I giocatori presenti al raduno della Pallacanestro Viola

Al primo appuntamento ufficiale della stagione hanno preso parte Leo Clark, Alessio Donadoni, Simone Fiusco, Edoardo Maresca, Leonardo Marini, Nikola Markovic, Gabriele Romeo, Celo Taflaj e Matteo Calvellini. Quest’ultimo sarà presentato ufficialmente nelle prossime ore, rappresenta un nuovo arrivo. Non erano invece ancora presenti Diouf e Love, che raggiungeranno Reggio Calabria nei prossimi giorni con l’autorizzazione della società. L’organico entrerà così progressivamente a regime mentre lo staff tecnico inizierà il lavoro di preparazione in vista degli impegni della nuova stagione.

Dopo il raduno al PalaCalafiore, la nuova Viola è già passata al lavoro sul campo. Gli atleti hanno iniziato la giornata con una sessione in palestra e si sono poi trasferiti al Pianeta Viola per sostenere il primo allenamento sotto la guida di coach Michele Carrea e del suo staff. Il raduno si è concluso con un momento conviviale. La società ha ringraziato il Cafè Noir, nella persona di Santo Cama e dei suoi collaboratori, per l’aperitivo di benvenuto che ha accompagnato la chiusura del primo evento ufficiale della nuova stagione neroarancio.