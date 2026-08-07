Vinitaly and the City Reggio Calabria, il programma: talk, show cooking, concerti e INFO biglietti e parcheggi

Tutto pronto a Reggio Calabria per Vinitaly and the City 2026, in programma nelle serate di sabato 8 e domenica 9 agosto. La più importante manifestazione dedicata al mondo del vino italiano trasformerà la città in una grande vetrina dedicata al vino calabrese, ai prodotti tipici, alla cucina regionale e alla promozione dei territori. Il cuore dell’evento sarà il Lungomare Italo Falcomatà, dove verranno allestite cinque aree tematiche riservate alle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Produttori e visitatori potranno confrontarsi attraverso degustazioni e momenti di approfondimento sulle diverse identità enologiche della regione.
Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà invece l’inaugurazione e diverse masterclass. Il programma di Vinitaly and the City comprenderà anche wine talk, incontri dedicati alla viticoltura, cooking show e piatti preparati utilizzando le principali eccellenze agroalimentari calabresi.
Sarà presente anche Rai Radio 2 che seguirà l’evento con la speaker Martina Martorano e il programma “Era ora”, ospiterà i concerti di Maria Antonietta e Colombre e Serena Brancale, più un DJ set sabato sera.
Le due serate offriranno così un viaggio tra sapori, tradizioni e produzioni di qualità, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enogastronomico della Calabria e rafforzarne la capacità attrattiva sul piano turistico.
I biglietti del Vinitaly and the City Reggio Calabria
L’ingresso al Vinitaly and the City di Reggio Calabria è gratuito. Si paga solo il biglietto per usufruire di assaggi e possibilità che l’evento offre. Il Carnet degustazioni di Vinitaly and the City Reggio Calabria è acquistabile (fino ad esaurimento disponibilità) online a € 15,00 (+ € 1,50 di costi di commissioni) e a € 20,00 presso le casse dell’evento. Il biglietto comprende 3 token degustazione e un token esperienza con il quale sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Archeologico di Reggio Calabria. La visita sarà possibile dalle 20:00 fino a mezzanotte. I biglietti sono acquistabili QUI.
Aree di sosta e servizio navette
D’intesa con le autorità competenti coinvolte, si è resa necessaria la chiusura al traffico del Lungomare, dalle ore 24:00 del 3 agosto, in modo tale da consentire a uomini e mezzi di potersi muovere in totale sicurezza. Il tratto interessato si estende da Piazza Indipendenza a Salita Ernesto Basile.
Previste 4 aree di sosta:
- Largo Botteghelle;
- Parcheggio Ce.Dir.;
- Parcheggio Stazione Marittima;
- Piazza del Popolo.
Nelle sole giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto, dalle 18:00 alle 2:00, le aree di sosta del Cedir e di Largo Botteghelle saranno collegate dal servizio navette ATAM, con corse ogni 15 minuti e capolinea in Piazza Garibaldi, nelle adiacenze della Stazione Centrale.
Il programma completo degli eventi di Radio 2
Sabato 8 agosto
- Dalle 20:00 alle 22:00 – “Era ora” con Martina Martorano
- Dalle 22:30 – Maria Antonietta e Colombre in concerto
- Dalle 23:30 – Dj set con Martina Martorano
Domenica 9 agosto
- Dalle 20:00 alle 22:00 – “Era ora” Con Martina Martorano
- Dalle 22:30 – Serena Brancale in concerto
Il programma completo del Vinitaly and the City a Reggio Calabria
L’evento si svolgerà nelle serate di sabato 8 agosto e domenica 9 agosto, dalle 19:00 alle 02:00.
Il programma di sabato 8 agosto
L’apertura ufficiale, con il taglio del nastro, è prevista alle 19:30 presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Alle 20:30, sul palco centrale del Lungomare Falcomatà, si terrà la cerimonia di inaugurazione. Presenti: il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il direttore generale vicario di Veronafiere Gianni Bruno, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il presidente dell’ICE Matteo Zoppas e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. A condurre sarà la speaker di Radio2 Nicol Angelozzi.
Museo Archeologico Nazionale
- 20:30 – “Calabria Vibes: dal Pollino allo Stretto, le bollicine che non temono confronti”, curata da Tommaso Caporale, autore della guida Bollicine
- 21:30 – “Cacao e vini calabresi”, a cura di Eurochocolate e condotto da Francesca Oliverio
Isola Cosenza – Area talk
- Ore 20:15 – “Coltivare Competenze”, con Felicita Cinnante, presidente della Fondazione ITS Iridea Academy
- Ore 21:00 – “Produttore VS Produttore”, con Le Conche e Giraldi&Giraldi. Conduce Rachele Grandinetti
- Ore 21:30 – “Cartoline da Cosenza: sfumature di Magliocco”, con Siciliano Vini, Sposato Vineyard, Serracavallo e Tenuta Contessa
- Ore 22:00 – “Storia, vino e ospitalità nei borghi dell’Alta Calabria”, con La Quercia del Barone, La Matina e Terre di Balbia. Conduce Marco Sciarrini
Isola Cosenza – Cooking show
- Ore 20:00 – Il Gal Pollino presenta “Dromësat: le radici del Pollino”, antica pasta della tradizione arbëreshë con pomodoro, caciocavallo podolico e peperone crusco
- Ore 20:30 – Sformatino di Patate della Sila Igp con cuore di Caciocavallo Silano Dop e funghi porcini
- Ore 21:30 – Riso di Sibari Jemma con gamberi rossi dello Jonio e agrumi della Sibaritide
- Ore 22:00 – Trionfo di patate novelle della Valle del Crati, peperoni roggianesi, Peperoncino di Calabria Igp e olio evo
- Ore 22:30 – “La Riviera nel piatto: Raganella di Alici”, proposta dal Gal Riviera dei Cedri
- Tra le 22:00 e le 22:30 – Gelato allo zabaione al Chiarello di Cirella, massa di cacao e Peperoncino di Calabria Igp
- Ore 22:30 – Tartelletta con limone di Rocca Imperiale Igp e Cedro di Santa Maria del Cedro Dop
Isola Catanzaro – Area talk
- Ore 20:30 – “Viti fra i due mari”, con Cantina Merenda, Statti e Tenuta Macchione
- Ore 21:45 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Danila Lento e Claudia Maremonti
Isola Catanzaro – Cooking show
- Ore 20:00 – “Sapori identitari tra la Sila Piccola e il Reventino”, con patate di Decollatura, funghi porcini, lardo di suino nero, caprino e miele di castagno
- Ore 21:00 – Paris-Brest con nocciola tonda di Calabria biologica
- Ore 22:00 – Fior di bufala con olio evo da cultivar Carolea, basilico e Peperoncino di Calabria Igp
Isola Crotone – Area talk
- Ore 19:45 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Patrizia Tronca, Cristina Raffaele e Claudia Maremonti
- Ore 20:45 – “Produttore VS Produttore”, con Vumbaca, Cantina Campana, Brigante Vigneti & Cantina e Tenuta Renda
- Ore 21:30 – “Milone di Crotone e le Olimpiadi”, con Tenuta Iuzzolini, Fattoria San Francesco, Russo & Longo e Senatore Vini
- Ore 22:30 – “Il Cirò delle cantine storiche”, con Librandi, Ippolito 1845 ed Enotria
Isola Crotone – Cooking show
- Ore 20:00 – Maccheroncino con salsa di pomodoro seccagno del Marchesato crotonese, olio evo da cultivar Pennulara e ricotta salata stagionata
- Ore 21:30 – “Amineo, il vino millenario ritorna in produzione”
- Ore 22:00 – Degustazione di olio evo da Pennulara sul pane di San Leonardo di Cutro
Isola Vibo Valentia – Area talk
- Ore 20:30 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Rosa Comerci e Cristina Raffaele
- Ore 21:00 – “La Calabria del cibo”, con il racconto del progetto Rural Hub da parte dei Gal calabresi
- Ore 21:45 – “Dalle bollicine ai grandi rossi, la biodiversità della Costa degli Dei”, con Cantina Masicei, Lacquaniti, Origine & Identità e Cantine Benvenuto
Isola Vibo Valentia – Cooking show
- Ore 20:00 – Fresella casareccia con prodotti tipici delle Terre Vibonesi
- Ore 21:30 – Talk dedicato al progetto di cooperazione Rural Hub Calabria
- Ore 22:00 – I Mostaccioli di Soriano Calabro e il comparto dolciario delle Terre Vibonesi
- Ore 22:30 – Lo shakerato al tartufo gelato
Isola Reggio Calabria – Area talk
- Ore 21:00 – “Lo Zibibbo eroico della Costa Viola”, con Tenuta Ceramida, Terre della Costa Viola, Criserà e Tenuta Regina di Sant’Angelo
- Ore 21:30 – “Vino, Viti e Visioni 4.0 ed oltre”, a cura dell’Università Mediterranea
- Ore 22:00 – “Unconventional Greco di Bianco, oltre il dessert”, con il Consorzio Greco di Bianco
- Ore 22:30 – Wine talk dedicato ai Bronzi di Riace, a Scilla e Cariddi e alla viticoltura eroica della Costa Viola
- Ore 22:45 – “I vini dell’area metropolitana di Reggio Calabria e il suino nero d’Aspromonte”, con Massimo Tigani Sava
Isola Reggio Calabria – Cooking show
- Ore 20:00 – Sorbetto ai fichi bianchi del basso Tirreno reggino
- Ore 20:30 – Focaccia agli aromi delle Terre Locridee con filetto di Maiale Nero d’Aspromonte e Caciocavallo di Ciminà
- Ore 21:00 – Brioche all’olio extravergine d’oliva Ottobratico
- Ore 21:30 – Struncatura con stoccafisso di Cittanova, olive della Piana e olio evo da cultivar Ottobratica
- Ore 22:00 – “Il Torrone di Bagnara Igp si fa gelato”
- Ore 22:30 – Sorbetto di mandorla al bergamotto di Reggio Calabria con riduzione di Greco di Bianco Doc
- Ore 23:00 – Sorbetto al mirtillo nero dell’Aspromonte, sambuco spontaneo e limone della costa reggina
Il programma di domenica 9 agosto
Museo Archeologico Nazionale
- Ore 20:00 – “Il Greco di Bianco DOC, la storia dolce della Calabria”, a cura del Consorzio Vino DOC Greco di Bianco
- Ore 21:00 – “Oltre il clima e il suolo: il fattore umano come variabile di terroir”
- Ore 22:00 – “Basilicata: tra vulcano e Mediterraneo”, a cura della Regione Basilicata
Isola Cosenza – Area talk
- Ore 20:00 – “Produttore VS Produttore”, con Akra Vini, Cantine Iusi e Cantine Leone
- Ore 20:45 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Rita Bilotti di Serragiumenta
- Ore 21:15 – “Vigneti ad alta quota”, con Tenuta del Travale, Tenute Paese, Azienda Agricola Granata e Tenute Iannibelli
- Ore 22:30 – Wine talk dedicato alla Sibaritide, con Cervinago, Ferrocinto, Masseria Falvo 1727 e Tenuta Corno Valano
Isola Cosenza – Cooking show
- Ore 20:00 – Craquelin ai fichi dottati di Cosenza Dop e cioccolato mono origine
- Ore 21:00 – Torta alla Liquirizia di Calabria Dop
- Ore 22:00 – Sorbetto ai frutti rossi della Sila
- Ore 22:30 – “Insalata delle Terre Brettie”, con pane raffermo, pomodoro di Belmonte, olive verdi, melanzana violetta di Longobardi, Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, origano e olio evo
Isola Catanzaro – Area talk
- Ore 21:30 – “Agronomo per un giorno: come si salva una vendemmia”, con Alessandro Guagliardi, presidente dell’Ordine degli Agronomi della Calabria
- Ore 22:30 – “Viti fra i due mari”, con Statti, Tenuta Macchione, Cantina Merende e Cantine Lento
Isola Catanzaro – Cooking show
- Ore 20:00 – Sorbetto ai frutti di bosco e all’Anice Nero del Reventino
- Ore 21:00 – Strozzapreti con sugo di carne salata di Badolato e presentazione del piatto “No&Mi”
- Ore 22:00 – “Elisir dei Due Mari”, racconto dei liquori tipici
- Ore 22:30 – “Elisir delle Serre Calabresi”
Isola Crotone – Area talk
- Ore 20:00 – “Cartoline da Crotone”, con Ceraudo, Antichi Vigneti Sculco e Cantine Bruni
- Ore 22:15 – “Il Cirò delle cantine storiche”, con Zito, Caparra & Siciliani e Cantina Malena
Isola Crotone – Cooking show
- Ore 20:00 – “Il Pesto di Franca e Fortunato”
- Ore 21:30 – “La Calabria in un morso e in un sorso”, abbinamento tra pizze, vini e birre del territorio
- Ore 22:30 – La Pitta Nchiusa, dolce legato al paesaggio rurale del Gal Kroton
Isola Vibo Valentia – Area talk
- Ore 20:00 – “I vini passiti nelle cerimonie”
- Ore 20:45 – Wine talk dedicato ai megaliti di Nardodipace, con Cantine Artese, Cantine Dastoli, Casa Comerci e Masicei
- Ore 21:45 – “Zibibbo, l’autoctono degli Dei”, con Cantine Benvenuto, Origine & Identità e Lacquaniti
Isola Vibo Valentia – Cooking show
- Ore 20:00 – Pairing tra la focaccia Platone dell’Annunziata Bakery, vini e birre calabresi
- Ore 21:00 – Gerardo Sacco e “Il Piatto della Rinascita”, opera celebrativa dell’Agorà Rural Hub Calabria
- Ore 22:00 – “Torta Medma-Ipponion”, il dolce della condivisione delle due colonie magnogreche
- Ore 22:30 – Tartufo con nocciola tonda di Calabria biologica
Isola Reggio Calabria – Area talk
- Ore 20:15 – “Palizzi IGP: calanchi e vini dell’estremo sud”, con Azienda Nesci, Filippo Brancati e Tenuta Denisi
- Ore 20:45 – “Consorzio di Bivongi: la rivincita delle piccole DOC”
- Ore 21:15 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Maria Laura Calarco, Domenica Malaspina e Mariolina Baccellieri
- Ore 21:45 – “Palizzi eroica”, con Terre Grecaniche, Tenuta Regina di Sant’Angelo e Nino Altomonte
- Ore 22:30 – Approfondimento sulla Locride IGP, con Barone Macrì, Cantine Stoli, Feudo Gagliardi e Santino Lucà
Isola Reggio Calabria – Cooking show
- Ore 20:00 – Mousse di ricotta dell’Aspromonte con mandorla e bergamotto candito di Reggio Calabria
- Ore 20:30 – “Il Fuoco dei Pastori: tremila anni di capra nel piatto”, proposto dal Gal Area Grecanica
- Ore 21:00 – Pizzata con curcuci, a cura della Confraternita della Frittola Reggina
- Ore 21:30 – Smujicata di alici alla roccellese De.Co
- Ore 22:00 – Biscuit all’olio d’oliva con pistacchio, bergamotto e mousse all’olio extravergine
- Ore 22:30 – Shakerato al bergamotto di Reggio Calabria