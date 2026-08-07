Vinitaly and the City Reggio Calabria, il programma: talk, show cooking, concerti e INFO biglietti e parcheggi

Tutto pronto a Reggio Calabria per Vinitaly and the City 2026, in programma nelle serate di sabato 8 e domenica 9 agosto. La più importante manifestazione dedicata al mondo del vino italiano trasformerà la città in una grande vetrina dedicata al vino calabrese, ai prodotti tipici, alla cucina regionale e alla promozione dei territori. Il cuore dell’evento sarà il Lungomare Italo Falcomatà, dove verranno allestite cinque aree tematiche riservate alle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Produttori e visitatori potranno confrontarsi attraverso degustazioni e momenti di approfondimento sulle diverse identità enologiche della regione.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà invece l’inaugurazione e diverse masterclass. Il programma di Vinitaly and the City comprenderà anche wine talk, incontri dedicati alla viticoltura, cooking show e piatti preparati utilizzando le principali eccellenze agroalimentari calabresi.

Sarà presente anche Rai Radio 2 che seguirà l’evento con la speaker Martina Martorano e il programma “Era ora”, ospiterà i concerti di Maria Antonietta e Colombre e Serena Brancale, più un DJ set sabato sera.

Le due serate offriranno così un viaggio tra sapori, tradizioni e produzioni di qualità, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enogastronomico della Calabria e rafforzarne la capacità attrattiva sul piano turistico.

I biglietti del Vinitaly and the City Reggio Calabria

L’ingresso al Vinitaly and the City di Reggio Calabria è gratuito. Si paga solo il biglietto per usufruire di assaggi e possibilità che l’evento offre. Il Carnet degustazioni di Vinitaly and the City Reggio Calabria è acquistabile (fino ad esaurimento disponibilità) online a € 15,00 (+ € 1,50 di costi di commissioni) e a € 20,00 presso le casse dell’evento. Il biglietto comprende 3 token degustazione e un token esperienza con il quale sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Archeologico di Reggio Calabria. La visita sarà possibile dalle 20:00 fino a mezzanotte. I biglietti sono acquistabili QUI.

Aree di sosta e servizio navette

D’intesa con le autorità competenti coinvolte, si è resa necessaria la chiusura al traffico del Lungomare, dalle ore 24:00 del 3 agosto, in modo tale da consentire a uomini e mezzi di potersi muovere in totale sicurezza. Il tratto interessato si estende da Piazza Indipendenza a Salita Ernesto Basile.

Previste 4 aree di sosta:

Largo Botteghelle;

Parcheggio Ce.Dir.;

Parcheggio Stazione Marittima;

Piazza del Popolo.

Nelle sole giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto, dalle 18:00 alle 2:00, le aree di sosta del Cedir e di Largo Botteghelle saranno collegate dal servizio navette ATAM, con corse ogni 15 minuti e capolinea in Piazza Garibaldi, nelle adiacenze della Stazione Centrale.

Il programma completo degli eventi di Radio 2

Sabato 8 agosto

Dalle 20:00 alle 22:00 – “Era ora” con Martina Martorano

Dalle 22:30 – Maria Antonietta e Colombre in concerto

in concerto Dalle 23:30 – Dj set con Martina Martorano

Domenica 9 agosto

Dalle 20:00 alle 22:00 – “Era ora” Con Martina Martorano

Dalle 22:30 – Serena Brancale in concerto

Il programma completo del Vinitaly and the City a Reggio Calabria

L’evento si svolgerà nelle serate di sabato 8 agosto e domenica 9 agosto, dalle 19:00 alle 02:00.

Il programma di sabato 8 agosto

L’apertura ufficiale, con il taglio del nastro, è prevista alle 19:30 presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Alle 20:30, sul palco centrale del Lungomare Falcomatà, si terrà la cerimonia di inaugurazione. Presenti: il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il direttore generale vicario di Veronafiere Gianni Bruno, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il presidente dell’ICE Matteo Zoppas e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. A condurre sarà la speaker di Radio2 Nicol Angelozzi.

Museo Archeologico Nazionale

20:30 – “Calabria Vibes: dal Pollino allo Stretto, le bollicine che non temono confronti”, curata da Tommaso Caporale, autore della guida Bollicine

21:30 – “Cacao e vini calabresi”, a cura di Eurochocolate e condotto da Francesca Oliverio

Isola Cosenza – Area talk

Ore 20:15 – “Coltivare Competenze”, con Felicita Cinnante, presidente della Fondazione ITS Iridea Academy

Ore 21:00 – “Produttore VS Produttore”, con Le Conche e Giraldi&Giraldi. Conduce Rachele Grandinetti

Ore 21:30 – “Cartoline da Cosenza: sfumature di Magliocco”, con Siciliano Vini, Sposato Vineyard, Serracavallo e Tenuta Contessa

Ore 22:00 – “Storia, vino e ospitalità nei borghi dell’Alta Calabria”, con La Quercia del Barone, La Matina e Terre di Balbia. Conduce Marco Sciarrini

Isola Cosenza – Cooking show

Ore 20:00 – Il Gal Pollino presenta “Dromësat: le radici del Pollino”, antica pasta della tradizione arbëreshë con pomodoro, caciocavallo podolico e peperone crusco

Ore 20:30 – Sformatino di Patate della Sila Igp con cuore di Caciocavallo Silano Dop e funghi porcini

Ore 21:30 – Riso di Sibari Jemma con gamberi rossi dello Jonio e agrumi della Sibaritide

Ore 22:00 – Trionfo di patate novelle della Valle del Crati, peperoni roggianesi, Peperoncino di Calabria Igp e olio evo

Ore 22:30 – “La Riviera nel piatto: Raganella di Alici”, proposta dal Gal Riviera dei Cedri

Tra le 22:00 e le 22:30 – Gelato allo zabaione al Chiarello di Cirella, massa di cacao e Peperoncino di Calabria Igp

Ore 22:30 – Tartelletta con limone di Rocca Imperiale Igp e Cedro di Santa Maria del Cedro Dop

Isola Catanzaro – Area talk

Ore 20:30 – “Viti fra i due mari”, con Cantina Merenda, Statti e Tenuta Macchione

Ore 21:45 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Danila Lento e Claudia Maremonti

Isola Catanzaro – Cooking show

Ore 20:00 – “Sapori identitari tra la Sila Piccola e il Reventino”, con patate di Decollatura, funghi porcini, lardo di suino nero, caprino e miele di castagno

Ore 21:00 – Paris-Brest con nocciola tonda di Calabria biologica

Ore 22:00 – Fior di bufala con olio evo da cultivar Carolea, basilico e Peperoncino di Calabria Igp

Isola Crotone – Area talk

Ore 19:45 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Patrizia Tronca, Cristina Raffaele e Claudia Maremonti

Ore 20:45 – “Produttore VS Produttore”, con Vumbaca, Cantina Campana, Brigante Vigneti & Cantina e Tenuta Renda

Ore 21:30 – “Milone di Crotone e le Olimpiadi”, con Tenuta Iuzzolini, Fattoria San Francesco, Russo & Longo e Senatore Vini

Ore 22:30 – “Il Cirò delle cantine storiche”, con Librandi, Ippolito 1845 ed Enotria

Isola Crotone – Cooking show

Ore 20:00 – Maccheroncino con salsa di pomodoro seccagno del Marchesato crotonese, olio evo da cultivar Pennulara e ricotta salata stagionata

Ore 21:30 – “Amineo, il vino millenario ritorna in produzione”

Ore 22:00 – Degustazione di olio evo da Pennulara sul pane di San Leonardo di Cutro

Isola Vibo Valentia – Area talk

Ore 20:30 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Rosa Comerci e Cristina Raffaele

Ore 21:00 – “La Calabria del cibo”, con il racconto del progetto Rural Hub da parte dei Gal calabresi

Ore 21:45 – “Dalle bollicine ai grandi rossi, la biodiversità della Costa degli Dei”, con Cantina Masicei, Lacquaniti, Origine & Identità e Cantine Benvenuto

Isola Vibo Valentia – Cooking show

Ore 20:00 – Fresella casareccia con prodotti tipici delle Terre Vibonesi

Ore 21:30 – Talk dedicato al progetto di cooperazione Rural Hub Calabria

Ore 22:00 – I Mostaccioli di Soriano Calabro e il comparto dolciario delle Terre Vibonesi

Ore 22:30 – Lo shakerato al tartufo gelato

Isola Reggio Calabria – Area talk

Ore 21:00 – “Lo Zibibbo eroico della Costa Viola”, con Tenuta Ceramida, Terre della Costa Viola, Criserà e Tenuta Regina di Sant’Angelo

Ore 21:30 – “Vino, Viti e Visioni 4.0 ed oltre”, a cura dell’Università Mediterranea

Ore 22:00 – “Unconventional Greco di Bianco, oltre il dessert”, con il Consorzio Greco di Bianco

Ore 22:30 – Wine talk dedicato ai Bronzi di Riace, a Scilla e Cariddi e alla viticoltura eroica della Costa Viola

Ore 22:45 – “I vini dell’area metropolitana di Reggio Calabria e il suino nero d’Aspromonte”, con Massimo Tigani Sava

Isola Reggio Calabria – Cooking show

Ore 20:00 – Sorbetto ai fichi bianchi del basso Tirreno reggino

Ore 20:30 – Focaccia agli aromi delle Terre Locridee con filetto di Maiale Nero d’Aspromonte e Caciocavallo di Ciminà

Ore 21:00 – Brioche all’olio extravergine d’oliva Ottobratico

Ore 21:30 – Struncatura con stoccafisso di Cittanova, olive della Piana e olio evo da cultivar Ottobratica

Ore 22:00 – “Il Torrone di Bagnara Igp si fa gelato”

Ore 22:30 – Sorbetto di mandorla al bergamotto di Reggio Calabria con riduzione di Greco di Bianco Doc

Ore 23:00 – Sorbetto al mirtillo nero dell’Aspromonte, sambuco spontaneo e limone della costa reggina

Il programma di domenica 9 agosto

Museo Archeologico Nazionale

Ore 20:00 – “Il Greco di Bianco DOC, la storia dolce della Calabria”, a cura del Consorzio Vino DOC Greco di Bianco

Ore 21:00 – “Oltre il clima e il suolo: il fattore umano come variabile di terroir”

Ore 22:00 – “Basilicata: tra vulcano e Mediterraneo”, a cura della Regione Basilicata

Isola Cosenza – Area talk

Ore 20:00 – “Produttore VS Produttore”, con Akra Vini, Cantine Iusi e Cantine Leone

Ore 20:45 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Rita Bilotti di Serragiumenta

Ore 21:15 – “Vigneti ad alta quota”, con Tenuta del Travale, Tenute Paese, Azienda Agricola Granata e Tenute Iannibelli

Ore 22:30 – Wine talk dedicato alla Sibaritide, con Cervinago, Ferrocinto, Masseria Falvo 1727 e Tenuta Corno Valano

Isola Cosenza – Cooking show

Ore 20:00 – Craquelin ai fichi dottati di Cosenza Dop e cioccolato mono origine

Ore 21:00 – Torta alla Liquirizia di Calabria Dop

Ore 22:00 – Sorbetto ai frutti rossi della Sila

Ore 22:30 – “Insalata delle Terre Brettie”, con pane raffermo, pomodoro di Belmonte, olive verdi, melanzana violetta di Longobardi, Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, origano e olio evo

Isola Catanzaro – Area talk

Ore 21:30 – “Agronomo per un giorno: come si salva una vendemmia”, con Alessandro Guagliardi, presidente dell’Ordine degli Agronomi della Calabria

Ore 22:30 – “Viti fra i due mari”, con Statti, Tenuta Macchione, Cantina Merende e Cantine Lento

Isola Catanzaro – Cooking show

Ore 20:00 – Sorbetto ai frutti di bosco e all’Anice Nero del Reventino

Ore 21:00 – Strozzapreti con sugo di carne salata di Badolato e presentazione del piatto “No&Mi”

Ore 22:00 – “Elisir dei Due Mari”, racconto dei liquori tipici

Ore 22:30 – “Elisir delle Serre Calabresi”

Isola Crotone – Area talk

Ore 20:00 – “Cartoline da Crotone”, con Ceraudo, Antichi Vigneti Sculco e Cantine Bruni

Ore 22:15 – “Il Cirò delle cantine storiche”, con Zito, Caparra & Siciliani e Cantina Malena

Isola Crotone – Cooking show

Ore 20:00 – “Il Pesto di Franca e Fortunato”

Ore 21:30 – “La Calabria in un morso e in un sorso”, abbinamento tra pizze, vini e birre del territorio

Ore 22:30 – La Pitta Nchiusa, dolce legato al paesaggio rurale del Gal Kroton

Isola Vibo Valentia – Area talk

Ore 20:00 – “I vini passiti nelle cerimonie”

Ore 20:45 – Wine talk dedicato ai megaliti di Nardodipace, con Cantine Artese, Cantine Dastoli, Casa Comerci e Masicei

Ore 21:45 – “Zibibbo, l’autoctono degli Dei”, con Cantine Benvenuto, Origine & Identità e Lacquaniti

Isola Vibo Valentia – Cooking show

Ore 20:00 – Pairing tra la focaccia Platone dell’Annunziata Bakery, vini e birre calabresi

Ore 21:00 – Gerardo Sacco e “Il Piatto della Rinascita”, opera celebrativa dell’Agorà Rural Hub Calabria

Ore 22:00 – “Torta Medma-Ipponion”, il dolce della condivisione delle due colonie magnogreche

Ore 22:30 – Tartufo con nocciola tonda di Calabria biologica

Isola Reggio Calabria – Area talk

Ore 20:15 – “Palizzi IGP: calanchi e vini dell’estremo sud”, con Azienda Nesci, Filippo Brancati e Tenuta Denisi

Ore 20:45 – “Consorzio di Bivongi: la rivincita delle piccole DOC”

Ore 21:15 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Maria Laura Calarco, Domenica Malaspina e Mariolina Baccellieri

Ore 21:45 – “Palizzi eroica”, con Terre Grecaniche, Tenuta Regina di Sant’Angelo e Nino Altomonte

Ore 22:30 – Approfondimento sulla Locride IGP, con Barone Macrì, Cantine Stoli, Feudo Gagliardi e Santino Lucà

Isola Reggio Calabria – Cooking show