Il Vinitaly di Reggio Calabria prende forma! Cresce l’attesa per il grande evento: gli stand riempiono il Lungomare| FOTO

Ci siamo quasi. L’aria è già più frizzantina sul lungomare di Reggio Calabria. Preparate i calici, l’8 e il 9 agosto si beve (con moderazione!) al Vinitaly and the City di Reggio Calabria, seconda tappa calabrese dopo quella che qualche settimana fa ha riempito con diverse decine di migliaia di presenze il Parco Archeologico di Sibari. L’obiettivo di Reggio Calabria è quello di bissare il successo sul territorio calabrese e aumentare anche le presenze.

Per questo motivo si sta lavorando, senza sosta, per allestire l’evento nel miglior modo possibile. Il Lungomare Falcomatà, chiuso al traffico da qualche giorno, si è popolato degli stand dell’evento. All’Arena dello Stretto è in fase di montaggio il palco su cui si esibiranno Mariantonietta e Colombre e Serena Brancale che affiancherà lo spazio di Rai Radio 2 che accompagnerà l’intera manifestazione.

Saranno presenti 5 isole dedicate a Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone e Cosenza, con rispettivi talk sui vini locali e cooking show. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà delle Masterclass sul vino e sarà visitabile gratuitamente con il token “esperienza” che si otterrà insieme al biglietto. Per tutte le info complete vi lasciamo al programma dell’imperdibile evento.