Vara di Messina, montate le gomene al Cippo: al via i preparativi per la grande processione di Ferragosto | FOTO

È entrata nel vivo la giornata dedicata alla Vara di Messina, uno degli appuntamenti più attesi dalla città che si svolge a Ferragosto. Le operazioni sono iniziate, poco fa, con il montaggio delle gomene al Cippo, passaggio preliminare fondamentale per predisporre il traino della macchina votiva in vista della partenza prevista nel pomeriggio. Il montaggio rappresenta infatti una delle fasi necessarie per preparare il percorso della Vara, che alle ore 18.30 partirà da piazza Castronovo per attraversare alcuni dei luoghi centrali di Messina fino all’arrivo conclusivo in piazza Duomo. Prima della partenza della macchina votiva, la mattinata sarà caratterizzata dall’appuntamento religioso nella Basilica Cattedrale. Alle ore 11 è in programma il Solenne Pontificale, uno dei momenti centrali della giornata. La funzione precederà di alcune ore il momento più atteso, quello del tradizionale percorso della Vara di Messina lungo le strade della città.

Vara di Messina, partenza da piazza Castronovo

La partenza della Vara avverrà da piazza Castronovo. Da quel momento inizierà il percorso della macchina votiva, accompagnato dalle soste previste lungo il tragitto fino a piazza Duomo. Dopo la partenza, la Vara effettuerà una prima sosta davanti alla Prefettura. Successivamente, all’altezza di viale Boccetta, è prevista una fermata dedicata alla preghiera in corrispondenza della Madonnina del Porto.

La sosta alla Madonnina del Porto e il passaggio in piazza Unione Europea

Il percorso proseguirà quindi attraverso il centro cittadino. Dopo la fermata per la preghiera davanti alla Madonnina del Porto, la macchina votiva si fermerà successivamente in piazza Unione Europea. Si tratta di una delle tappe previste prima dell’ultimo tratto verso il cuore religioso della città. La processione arriverà infatti infine in piazza Duomo, dove si concluderà il percorso della Vara.