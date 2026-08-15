Vara di Messina, Cateno De Luca: “tradizione che racchiude secoli di fede, storia e identità”

Nel giorno in cui Messina torna a stringersi attorno alla Vara, una delle tradizioni più profondamente radicate nell’identità cittadina, Cateno De Luca affida a un messaggio il proprio augurio alla città e ai messinesi. Al centro delle sue parole c’è il valore di una celebrazione che unisce devozione, memoria storica e senso di appartenenza, ma anche un richiamo particolare al ruolo dei tiratori della Vara, protagonisti di un momento che De Luca ricorda di avere vissuto direttamente negli anni in cui è stato sindaco.

Il messaggio parte proprio dall’imminenza dell’avvio della processione e dal significato che questo appuntamento continua ad avere per la città: “tra poco la Vara inizierà il suo cammino e Messina si stringerà ancora una volta attorno a una tradizione che racchiude secoli di fede, storia e identità. In questo giorno così importante rivolgo il mio augurio a tutta la città e a tutti i messinesi. Un pensiero e un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo ai tiratori della Vara, con i quali negli anni in cui sono stato sindaco ho avuto il privilegio di condividere in prima persona questo momento straordinario. Tirare quelle corde significa sentire sulle proprie spalle un peso e, allo stesso tempo, la responsabilità di portarlo avanti insieme agli altri. È un’immagine che per me ha sempre avuto anche un significato più profondo: richiama il senso del dovere e la responsabilità che ogni uomo delle istituzioni deve sentire nei confronti della propria comunità. A tutti i tiratori, dunque, il mio grazie e quello di un’intera città. Che Maria Assunta protegga Messina e accompagni sempre il cammino della comunità”.

Vara di Messina, il richiamo a fede, storia e identità

Nelle parole di Cateno De Luca, la Vara di Messina viene descritta come una tradizione capace di racchiudere “secoli di fede, storia e identità”. È questo uno dei passaggi centrali del suo messaggio, perché lega la celebrazione non soltanto al momento religioso, ma anche alla dimensione collettiva della città. La Vara viene così presentata come un elemento attorno al quale Messina continua a riconoscersi e a riunirsi. Il riferimento alla città che “si stringerà ancora una volta” attorno alla tradizione sottolinea proprio questo carattere comunitario. Il messaggio di De Luca assume dunque il tono di un augurio rivolto all’intera comunità messinese, in un giorno che viene indicato come particolarmente importante per la città.

Il messaggio finale: “che Maria Assunta protegga Messina”

Il messaggio di Cateno De Luca si conclude con un augurio rivolto ancora una volta alla città e alla sua comunità. Dopo il ringraziamento ai tiratori, il pensiero finale è affidato a Maria Assunta, nel segno della dimensione religiosa che accompagna la Vara e il suo cammino attraverso Messina. Il suo auspicio finale resta affidato alle parole: “Che Maria Assunta protegga Messina e accompagni sempre il cammino della comunità”. Una conclusione che riporta al centro il legame tra Messina, la Vara, la fede e la comunità, chiudendo un messaggio nel quale la tradizione religiosa si intreccia con il ricordo personale, il ringraziamento ai tiratori e il richiamo alla responsabilità di chi rappresenta le istituzioni.