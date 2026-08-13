Tragedia a San Vito Locapo, Amato e Ferdico: “condoglianze a famiglie operaio e soccorritore, basta morti sul lavoro”

Tragedia a San Vito Lo Capo. Un operaio che stava lavorando al depuratore è morto per le esalazioni che provenivano dall’impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e un soccorritore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto. La tragedia sarebbe avvenuta in zona Tonnara del Secco. Il Soccorritore F. Bulgarella è morto mentre stava prestando soccorso all’operaio, sulla causa della morte dell’ A/S della SEUS – SCpA sono ancora corso le indagini delle autorità competenti.

“Non possiamo che fare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del collega F. Bulgarella per l’increscioso evento, le autorità competenti stanno indagando sulle cause del decesso del soccorritore, in ogni caso una famiglia ha subito un grave lutto, le siamo vicini e confidiamo nella celerità delle indagini per dare giustizia a alla famiglia, concludiamo dicendo che nel 2026 non si può continuare a morire per lavoro a prescindere dalla motivazione delle cause del decesso”, così dichiarano Domenico Amato Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia e Gianni Ferdico Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia.