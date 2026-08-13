Tragedia al depuratore di San Vito Lo Capo: muore un operaio, deceduto anche un soccorritore del 118

Doppia tragedia al depuratore di San Vito Lo Capo, dove un operaio è morto mentre stava lavorando all’interno dell’impianto. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni provenienti dal depuratore. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 per prestare soccorso al lavoratore. Durante le operazioni, però, si è verificato un secondo dramma: un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto. Nell’area sono intervenuti anche i carabinieri, chiamati ad effettuare gli accertamenti necessari sull’accaduto.

Incidente al depuratore di San Vito Lo Capo, due morti

L’allarme è scattato mentre l’operaio si trovava al lavoro nel depuratore di San Vito Lo Capo. Le esalazioni provenienti dall’impianto si sarebbero rivelate fatali per il lavoratore, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. I soccorritori hanno tentato di prestare assistenza all’uomo e di rianimarlo. Proprio durante queste concitate fasi, però, uno degli operatori impegnati nel massaggio cardiaco ha perso la vita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.

Il dramma durante le operazioni di soccorso

La vicenda assume così contorni ancora più tragici per la morte di due persone nel giro di pochi minuti: prima l’operaio impegnato nell’impianto di depurazione, quindi il soccorritore intervenuto per tentare di salvargli la vita. Restano da chiarire le circostanze esatte nelle quali si sono verificati i due decessi e la natura delle esalazioni presenti all’interno del depuratore. Gli accertamenti dei carabinieri serviranno a fare piena luce su quanto accaduto e sulle condizioni di sicurezza presenti nell’impianto al momento della tragedia.