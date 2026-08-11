Tindari, al Teatro Greco arriva “Hans Zimmer Tribute”: una notte tra cinema e grande musica

Il Teatro Greco di Tindari si prepara ad accogliere una serata dedicata al grande cinema e alla musica sinfonica. Mercoledì 12 agosto, alle ore 21:00, andrà in scena “Hans Zimmer Tribute”, appuntamento dell’ottavo Festival Lirico dei Teatri di Pietra, inserito nell’esclusiva preview estiva della rassegna “Il Sorriso degli Dei”. L’iniziativa è promossa dal Parco Archeologico di Tindari, guidato dal direttore Giuseppe Natoli, con la direzione artistica di Anna Ricciardi. La cornice millenaria del teatro diventerà così lo scenario di un viaggio attraverso alcune delle colonne sonore più celebri del cinema contemporaneo.

Il concerto sarà interamente dedicato alle composizioni firmate dal Premio Oscar Hans Zimmer. Il pubblico potrà rivivere le atmosfere monumentali di “Interstellar” e le melodie epiche de “Il Gladiatore”, insieme ad altri brani che hanno contribuito a ridefinire il rapporto tra immagine e suono nel cinema contemporaneo. Il programma punta a restituire tutta la forza emotiva e narrativa delle musiche di Zimmer, trasformando il Teatro Greco in uno spazio sospeso tra storia, paesaggio e suggestioni cinematografiche.

Giuseppe Romeo sul podio con l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Bellini

L’esecuzione sarà affidata a un organico ampio e articolato. Sul podio salirà il Maestro Giuseppe Romeo, chiamato a guidare l’ensemble attraverso i complessi intrecci sinfonici delle partiture di Zimmer. Le musiche saranno eseguite dall’Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania. A rafforzare l’impatto emotivo delle composizioni contribuiranno le voci del Coro Lirico Siciliano, fulcro e organizzatore della rassegna.

A impreziosire il concerto sarà inoltre la presenza della soprano Leonora Ilieva, chiamata a interpretare le suggestive melodie solistiche scritte dal compositore tedesco. Il risultato sarà una serata costruita sull’incontro tra musica sinfonica, cinema e patrimonio archeologico, con il Teatro Greco di Tindari pronto a fare da cornice a uno degli eventi più attesi della programmazione estiva.