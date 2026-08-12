Terzo mandato, Trump: “tutti me lo chiedono. Mi piacerebbe candidarmi, ma…”

“Tutti mi chiedono se correrò nel 2028 ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa. Mi piacerebbe candidarmi, ma la legge è molto ferrea“. È quanto dichiarato Donald Trump in risposta ad una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi per un terzo mandato da presidente, ipotesi che risulta vietata dalla costituzione americana. Il tycoon, conversando con i giornalisti ha aggiunto: “non mi fido dell’Iran e siamo noi a controllare lo Stretto di Hormuz, non loro“. L’Iran “non diventerà il bullo del Medio Oriente“, ha aggiunto.

In merito alla rocambolesca fuga dal vertice della Nato in Turchia a luglio, il presidente americano ha commentato: “ricevo molte minacce. Molte minacce di cui non siete a conoscenza. Chiunque abbia un ruolo di peso deve affrontare molte minacce. Chi non conta nulla non viene minacciato. Credo di essere il bersaglio principale“, ha aggiunto. “Dipende esclusivamente dal Secret Service. Io mi limito a seguire ciò che loro intendono fare“, ha aggiunto al suo arrivo a Washington dall’Ohio.