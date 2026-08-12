Stretto di Hormuz sminato e sotto controllo USA, Trump: “ultima possibilità per l’Iran? Lo scoprirete”

“Abbiamo sminato l’intero Stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%“. È quanto ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, a margine della firma alla Casa Bianca dell’ordine esecutivo sui vaccini infantili, confermando il controllo statunitense sullo Stretto di Hormuz. Alla domanda di un reporter su quando lo Stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto, Trump ha ribadito: “ora è aperto“. Un altro giornalista gli ha chiesto: “ha detto che questa era l’ultima possibilità per l’Iran. E ora?“. Trump ha replicato: “lo scoprirete“.