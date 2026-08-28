Sorteggi Europa League 2026-2027: le avversarie di Milan e Juventus

Dopo i sorteggi di Champions League effettuati nella giornata di ieri, oggi tocca all’Europa League. Due le italiane impegnate nella seconda competizione europee, due big del calcio italiano, solitamente abituate al ‘piano superiore’, ma che nell’ultima stagione si sono classificate come 5° e 6°: stiamo parlando di Milan e Juventus. Dall’urna di Montecarlo sono arrivate avversarie abbordabili.

Per il Milan le maggiori insidie sono rappresentate dal Benfica e dalle inglesi Sunderland e Bournemouth. Occhio alle spagnole Real Sociedad e Celta Vigo per la Juventus, oltre agli olandesi dell’AZAlkmaar.

Europa League 2026-2027: le avversarie di Milan e Juventus

Milan

In casa: Benfica, Ferencvaros, Sunderland, Ararat-Armenia

In trasferta: Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth, Levski Sofia

Juventus