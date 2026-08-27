Sorteggi Champions League 2026-2027: le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como

Grande spettacolo al Grimaldi Forum di Montecarlo, dove è ufficialmente partita la stagione della Champions League 2026-2027, la competizione per club più ricca e prestigiosa del calcio europeo. Il sorteggio della nuova fase a girone unico ha definito il percorso delle quattro squadre italiane impegnate nella massima competizione continentale, regalando subito incroci di altissimo livello. La notizia più rilevante per i tifosi italiani riguarda gli accoppiamenti con alcune delle grandi potenze europee: Inter e Roma affronteranno il Real Madrid, mentre il Napoli sfiderà il Manchester City e il Como sarà protagonista di una trasferta di prestigio al Camp Nou contro il Barcellona. Le urne di Montecarlo hanno quindi consegnato un calendario ricco di sfide affascinanti e trasferte sui campi più importanti d’Europa.

Inter e Roma, doppia sfida al Real Madrid nella nuova Champions League

Tra le squadre italiane, Inter e Roma hanno pescato il nome più prestigioso del sorteggio: il Real Madrid. I nerazzurri saranno impegnati al Bernabeu, uno degli stadi simbolo del calcio mondiale, mentre i giallorossi ospiteranno gli spagnoli allo Stadio Olimpico. L’Inter affronterà in trasferta, oltre al Real Madrid, anche Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Il calendario casalingo vedrà invece i nerazzurri sfidare Liverpool, Bruges, Stoccarda e Shakhtar Donetsk. Per la Roma il percorso europeo sarà altrettanto impegnativo. I giallorossi giocheranno in casa contro Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava, mentre lontano dall’Olimpico affronteranno Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Aek Atene. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano dunque le sfide contro il Real Madrid e il Paris Saint-Germain, due formazioni protagoniste abituali della scena internazionale.

Napoli, doppio incrocio inglese con Manchester City e Arsenal

Il Napoli si prepara a un cammino europeo di grande prestigio. La formazione azzurra dovrà affrontare il Manchester City in Inghilterra, una delle squadre più forti del panorama mondiale, oltre a un altro avversario di alto livello come l’Arsenal. Il sorteggio ha riservato al club partenopeo un gruppo di sfide internazionali particolarmente impegnative. In casa il Napoli affronterà Arsenal, Club Brugge, Bodo/Glimt e Viking, mentre in trasferta scenderà in campo contro Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah. La sfida contro il Manchester City rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della fase a girone unico, con il Napoli chiamato a misurarsi contro una formazione che negli ultimi anni ha dominato il calcio europeo.

Como, debutto da sogno: trasferta al Camp Nou contro il Barcellona

La grande sorpresa della Champions League italiana è il Como, che si prepara a vivere un’avventura europea di assoluto prestigio. La squadra lombarda affronterà il Barcellona al Camp Nou, in una delle trasferte più affascinanti dell’intero sorteggio. Il calendario del Como prevede inoltre sfide casalinghe contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Aek Atene. In trasferta, oltre al Barcellona, arriveranno gli impegni contro Real Betis, Feyenoord e Lens. Per il club lariano sarà una stagione storica, caratterizzata dal confronto con alcune delle realtà più importanti del calcio internazionale. L’incrocio con il Barcellona rappresenta senza dubbio uno dei momenti simbolo di questo percorso europeo.

Le italiane pescano anche i campioni in carica del Paris Saint-Germain

Il sorteggio di Champions League 2026-2027 ha riservato ulteriori sfide di grande interesse. Paris Saint-Germain e Roma si affronteranno nella fase a girone unico, mentre anche il Como sfiderà il Psg, con entrambe le squadre italiane chiamate a confrontarsi con i campioni in carica della competizione. La nuova formula della Champions League aumenta il numero di confronti tra grandi club e rende ogni partita potenzialmente decisiva. Le squadre italiane avranno davanti un percorso complesso, ma anche numerose occasioni per misurarsi contro le migliori formazioni d’Europa.

Tutte le sfide delle italiane nella fase a girone unico

Il quadro completo del sorteggio conferma una presenza italiana chiamata a confrontarsi con avversari di primo livello. L’Inter incontrerà Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava in trasferta, mentre affronterà Liverpool, Bruges, Stoccarda e Shakhtar Donetsk in casa. La Roma sfiderà Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava in casa, mentre giocherà in trasferta contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Aek Atene. Il Napoli avrà impegni interni contro Arsenal, Club Brugge, Bodo/Glimt e Viking, mentre fuori casa affronterà Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah. Il Como, infine, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Aek Atene, mentre giocherà lontano dal proprio campo contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. La corsa alla Champions League 2026-2027 è quindi ufficialmente iniziata: per Inter, Roma, Napoli e Como il cammino europeo sarà subito ricco di grandi nomi, sfide spettacolari e appuntamenti destinati a catturare l’attenzione dei tifosi di tutto il continente.