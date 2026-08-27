Sondaggi politici, il centrodestra dipende dalle alleanze: con Futuro Nazionale supera il Campo Largo

Il ruolo delle alleanze torna al centro del dibattito politico con l’ultima rilevazione BiDiMedia, che evidenzia una differenza significativa nel consenso del centrodestra a seconda della presenza o meno di Futuro Nazionale all’interno della coalizione. Secondo i dati del sondaggio, infatti, il blocco di Centrodestra + FN raggiunge il 47,2% delle intenzioni di voto, mentre il Centrodestra considerato senza Futuro Nazionale si ferma al 39,2%. Una differenza di 8 punti percentuali che fotografa il peso potenziale dell’alleanza e il ruolo determinante delle aggregazioni tra forze politiche in vista di un eventuale appuntamento elettorale.

Il confronto con il Campo Largo: 2,5 punti tra le coalizioni

Nel quadro complessivo della rilevazione, il Campo Largo si attesta al 44,7%, registrando una lieve variazione negativa dello 0,2% rispetto alla precedente misurazione. Con Centrodestra + Futuro Nazionale al 47,2%, il distacco tra i due principali blocchi è quindi di 2,5 punti percentuali a favore dell’area di centrodestra. La situazione cambia però radicalmente se il centrodestra viene valutato senza l’apporto di Futuro Nazionale: in questo caso il valore del 39,2% lo porterebbe a distanza significativa dal Campo Largo, evidenziando quanto la composizione delle coalizioni possa incidere sulla competitività elettorale.

Indecisi al 23%: il voto ancora da conquistare

Oltre al tema delle alleanze, il sondaggio evidenzia anche una consistente area di elettori ancora senza una scelta definitiva. Gli indecisi sono infatti indicati al 23%, una quota che potrebbe incidere sugli equilibri finali. Il dato sull’affluenza stimata resta compreso tra il 55 e il 59%, mentre le schede bianche e nulle si attestano al 2,2%. Con una parte così ampia di elettorato ancora orientabile, il quadro politico rimane aperto e soggetto a possibili variazioni.

Centrodestra, la partita si gioca sulla capacità di aggregazione

La fotografia restituita da BiDiMedia evidenzia dunque un elemento chiave: il valore del centrodestra cambia sensibilmente a seconda della presenza di Futuro Nazionale nella coalizione. Il 47,2% con FN e il 39,2% senza FN rappresentano due scenari politici differenti, nei quali il tema delle alleanze assume un ruolo centrale nella definizione dei rapporti di forza. La prossima fase del confronto politico potrebbe quindi essere caratterizzata proprio dalla costruzione delle coalizioni e dalla capacità dei diversi schieramenti di attrarre consensi oltre il proprio elettorato tradizionale.