Sondaggi politici, FdI e PD in calo mentre avanzano Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale | DATI

Fratelli d’Italia resta il primo partito nelle intenzioni di voto rilevate da BiDiMedia al 26 agosto, ma registra una flessione rispetto al precedente dato del 6 agosto. Il partito viene indicato al 25,4%, con un calo di 0,8 punti percentuali. Alle sue spalle rimane il Partito Democratico, accreditato del 21%. Anche il PD perde terreno rispetto alla precedente rilevazione, con una variazione negativa di 0,4 punti. La distanza tra le prime due forze politiche si attesta così a 4,4 punti percentuali. Il quadro rappresentato dal sondaggio vede quindi confermate le prime due posizioni, ma con un arretramento contemporaneo sia di Fratelli d’Italia sia del Partito Democratico.

Movimento 5 Stelle sale al 12,6%

In terza posizione si trova il Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 12,6%. A differenza delle due forze che lo precedono, il M5S registra una crescita: rispetto al 6 agosto il dato aumenta infatti di 0,6 punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle rimane comunque distante dal Partito Democratico, con uno scarto di 8,4 punti, ma consolida nel sondaggio la terza posizione grazie all’incremento registrato nell’ultima rilevazione. Il dato assume particolare rilievo anche considerando che, tra le forze politiche sopra la soglia del 10%, il M5S è l’unico partito in crescita nella grafica diffusa da BiDiMedia.

Futuro Nazionale – Vannacci all’8%: crescita di 0,9 punti

Tra i dati che emergono maggiormente dalle intenzioni di voto del 26 agosto c’è quello di Futuro Nazionale – Vannacci, indicato all’8%. La formazione registra un aumento di 0,9 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 6 agosto. Si tratta della crescita più consistente mostrata nella grafica tra le singole forze politiche. Con l’8%, Futuro Nazionale – Vannacci si colloca al quarto posto, davanti a Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra e Lega. Il distacco dal Movimento 5 Stelle è di 4,6 punti percentuali, mentre il vantaggio su Forza Italia è di 0,7 punti.

Forza Italia al 7,3%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,5%

Subito dopo Futuro Nazionale si trova Forza Italia, che viene accreditata del 7,3%. Il partito registra un lieve incremento, pari a 0,1 punti percentuali rispetto al precedente dato. Segue Alleanza Verdi e Sinistra, che si attesta al 6,5% e registra invece una diminuzione di 0,1 punti. Tra le due forze politiche la distanza indicata dalla rilevazione è dunque di 0,8 punti percentuali, mentre entrambe rimangono sopra la Lega.

Lega al 4,8% e in calo di 0,4 punti

La Lega viene infatti indicata al 4,8%, con una diminuzione di 0,4 punti percentuali rispetto al 6 agosto. Il dato colloca il partito a 1,7 punti da Alleanza Verdi e Sinistra e a 2,5 punti da Forza Italia. Anche in questo caso la grafica permette di fotografare non soltanto il valore assoluto delle intenzioni di voto, ma anche la variazione rispetto alla precedente rilevazione. Complessivamente, tra le sette forze politiche con almeno il 4% indicate dal sondaggio, risultano in crescita Movimento 5 Stelle, Futuro Nazionale – Vannacci e Forza Italia, mentre arretrano Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Lega.

Azione al 2,8%, Casa Riformista – IV al 2%

Più indietro si colloca Azione, indicata al 2,8%. La variazione rispetto al precedente sondaggio è negativa per 0,2 punti percentuali. Casa Riformista – IV raggiunge invece il 2%, registrando a sua volta un arretramento di 0,2 punti. Sotto il 2% compare Sud Chiama Nord, accreditato dell’1,3% e in crescita di 0,1 punti percentuali.

Noi Moderati e Più Europa all’1%

Tre forze politiche vengono indicate esattamente all’1%. Noi Moderati raggiunge questa percentuale con una crescita di 0,1 punti, mentre Più Europa è all’1% ma registra un calo di 0,1 punti percentuali. Sempre all’1% si trova Progetto Civico Italia, per il quale BiDiMedia indica una situazione stabile rispetto alla precedente rilevazione. Anche il Partito Liberaldemocratico è accreditato dell’1%, in questo caso con una crescita di 0,1 punti percentuali.

Potere al Popolo allo 0,9%, UDC e Ora! allo 0,7%

Nella parte inferiore della rilevazione, Potere al Popolo viene indicato allo 0,9%, con un aumento di 0,2 punti percentuali. L’UDC raggiunge lo 0,7% e cresce di 0,1 punti, mentre Ora! è anch’esso allo 0,7%, con un incremento di 0,1 punti percentuali. Avanti PSI si attesta allo 0,6% senza variazioni rispetto al 6 agosto, mentre Rifondazione Comunista è allo 0,5%, anche in questo caso stabile. La voce “Un’altra lista” viene infine indicata allo 0,9%, con una diminuzione di 0,1 punti percentuali.

Sondaggi, indecisi al 23% e affluenza stimata tra il 56 e il 60%

Un altro elemento significativo della rilevazione riguarda gli indecisi, indicati da BiDiMedia al 23% e senza variazioni rispetto al precedente dato. La quota di schede bianche o nulle è indicata invece al 2%, con un calo di 0,2 punti percentuali. Per quanto riguarda la partecipazione elettorale, l’affluenza viene stimata in una forbice compresa tra il 56% e il 60%, con un incremento indicato di un punto percentuale.