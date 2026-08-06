Serie D, ufficiale il girone I: nessuna sorpresa, definiti gli organici | ELENCO

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 agosto, come preannunciato, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i 9 gironi della Serie D 2026-2027, il giorno dopo aver definito le ammesse alla quarta serie (non c’è il Messina, che giocherà in Eccellenza dopo la retrocessione sul campo). Per quanto riguarda il girone I, l’ultimo, quello dell’estremo Sud, c’è una novità molto importante: sono presenti solo squadre calabresi e siciliane. No campane e no lucane, una abitudine che invece si era ripetuta con frequenza negli ultimi anni.

Considerando le retrocessioni di Trapani e Siracusa, infatti, non è necessaria l’integrazione di nessun’altra squadra. A loro si aggiungono le promosse Avola, Modica e Digiesse PraiaTortora. Si salvano Enna, Gela e Milazzo, dopo qualche turbolenza estiva. C’è, ancora, la Reggina, che però questa volta – con la gestione Lotito – sta costruendo una vera e propria corazzata: sarà la grande protagonista. Questo il girone nel dettaglio: