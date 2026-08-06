Serie D, definiti gli accoppiamenti della Coppa Italia: regolamento, date e orari

Sarà la Coppa Italia Serie D ad aprire ufficialmente la stagione 2026/2027. La 26ª edizione della competizione prenderà il via il 23 agosto alle ore 16 con il turno preliminare, mentre il primo turno si disputerà il 30 agosto, sempre alle ore 16. Nel preliminare saranno coinvolte 68 delle 162 squadre partecipanti al campionato di Serie D. In campo scenderanno 36 formazioni neopromosse, otto retrocesse dalla Lega Pro, 17 squadre vincitrici dei playout o salve nella scorsa stagione con un distacco superiore agli otto punti, sei società ripescate e la formazione con la peggiore posizione nella classifica della Coppa Disciplina 2025/2026. Le squadre vincitrici accederanno al primo turno del 30 agosto, fase nella quale entreranno in gioco anche le altre 94 società del campionato. Il percorso proseguirà poi con i trentaduesimi di finale, in programma il 7 ottobre, e con le successive fasi a eliminazione diretta.
A partire dai trentaduesimi, il cammino delle squadre rimaste in gara si svilupperà sulla base del tabellone. I sedicesimi di finale si giocheranno il 28 ottobre, gli ottavi il 18 novembre e i quarti il 9 dicembre. Le semifinali saranno articolate in un doppio confronto, con l’andata fissata per il 20 gennaio 2027 e il ritorno per il 3 febbraio. La finale potrà essere disputata con la formula dell’andata e ritorno, nelle date del 17 febbraio e del 3 marzo 2027, oppure in gara unica il 4 marzo 2027.
L’ordine di svolgimento delle partite sarà stabilito tramite sorteggio fino ai trentaduesimi di finale. Nei turni successivi verrà invece applicato il principio dell’alternanza tra gara in casa e trasferta rispetto al turno precedente. Per determinare la squadra qualificata al turno successivo, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore. La stessa regola sarà applicata sia nelle gare uniche sia negli eventuali confronti di andata e ritorno, compresa la finale.
Il calendario della Coppa Italia Serie D 2026/2027
Si parte subito il 23 agosto, col turno preliminare. Una settimana dopo entrano in gioco altre squadre, tra cui la Reggina, grande favorita del girone I (ufficializzato questa mattina), che affronterà la vincente tra Digiesse PraiaTortora e Brindisi. Si giocherà al Granillo.
- 23 agosto 2026: turno preliminare
- 30 agosto 2026: primo turno
- 7 ottobre 2026: trentaduesimi di finale
- 28 ottobre 2026: sedicesimi di finale
- 18 novembre 2026: ottavi di finale
- 9 dicembre 2026: quarti di finale
- 20 gennaio 2027: semifinali di andata
- 3 febbraio 2027: semifinali di ritorno
- 17 febbraio 2027: finale di andata
- 3 marzo 2027: finale di ritorno
- 4 marzo 2027: eventuale finale in gara unica
Turno Preliminare (23 agosto 2026 – ore 16.00)
- Gara 1: Obermais-Virtus Bolzano
- Gara 2: L M E-Triestina
- Gara 3: Sandonà-Luparense
- Gara 4: Virtus Verona-Schio
- Gara 5: Borgosesia-Derthona
- Gara 6: Alessandria-Asti
- Gara 7: Bra-Lascaris
- Gara 8: Millesimo-Fezzanese
- Gara 9: Castellanzese-Gozzano
- Gara 10: Tritium-Pavonese
- Gara 11: Aurora Pro Patria-Varesina
- Gara 12: Solbiatese-Arconatese
- Gara 13: Crema-Pavia
- Gara 14: Sasso Marconi-Mezzolara
- Gara 15: Fiorenzuola-Nibbiano e Valtidone
- Gara 16: Tropical Coriano-Montecchio Gallo
- Gara 17: Grassina-Lucchese
- Gara 18: Follonica Gavorrano-Città di Pontedera
- Gara 19: Città di Anagni-Venafro
- Gara 20: Aranova-Ossese
- Gara 21: Certosa V. Campagnano-Anzio
- Gara 22: Angelana-Nuova Ternana
- Gara 23: Maceratese-Recanatese
- Gara 24: Pietralunghese-Rondinella
- Gara 25: Santegidiese-Città di Lanciano
- Gara 26: Flegrea Puteolana-Real Forio
- Gara 27: Ischia-Gladiator
- Gara 28: Sarnese-Ebolitana
- Gara 29: Bisceglie-Melfi
- Gara 30: Digiesse Praiatortora-Brindisi
- Gara 31: Vibonese-Avola
- Gara 32: Siracusa-Modica
- Gara 33: Ragusa-Trapani
- Gara 34: Licata-Gela
Primo Turno (30 agosto 2026 – ore 16.00)
- Gara 1: Brian Lignano-Vincente 2
- Gara 2: Vincente 3-Cjarlins Muzane
- Gara 3: Vincente 4-Unione La Rocca Altavilla
- Gara 4: Vincente 1-Caldiero Terme
- Gara 5: Campodarsego-Bassano
- Gara 6: Calvi Noale-Mestre
- Gara 7: Este-Conegliano
- Gara 8: Legnago-Union Clodiense Chioggia
- Gara 9: Chievoverona-Casatese
- Gara 10: Vincente 6-Chisola
- Gara 11: Vincente 7-Saluzzo
- Gara 12: Biellese-Vincente 5
- Gara 13: Sanremese-Imperia
- Gara 14: Celle Varazze-Vincente 8
- Gara 15: Sestri Levante-Ligorna
- Gara 16: Vincente 9-Valenzana Mado
- Gara 17: Rovato-Villa Valle
- Gara 18: Brusaporto-Scanzorosciate
- Gara 19: Leon-Pro Sesto
- Gara 20: Vincente 11-Club Milano
- Gara 21: Palazzolo-Vincente 10
- Gara 22: Vincente 12-Varese
- Gara 23: Oltrepo-Vincente 13
- Gara 24: Virtus Ciseranobergamo-Real Calepina
- Gara 25: Milan Futuro-Sant’Angelo
- Gara 26: Vincente 15-Lentigione
- Gara 27: Cittadella Modena-Progresso
- Gara 28: Piacenza-Correggese
- Gara 29: Prato-San Donato Tavarnelle
- Gara 30: Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana
- Gara 31: Vincente 14-Vincente 16
- Gara 32: Pistoiese-Scandicci
- Gara 33: Seravezza-Tau Altopascio
- Gara 34: Siena-Vincente 24
- Gara 35: Vincente 17-Ghiviborgo
- Gara 36: Budoni-Sassari Lattedolce
- Gara 37: Cos Sarrabus Ogliastra-Monastir
- Gara 38: Trastevere-Unipomezia
- Gara 39: Albalonga-Atletico Lodigiani
- Gara 40: Vincente 20-Vincente 21
- Gara 41: Flaminia Civitacastellana-Vincente 18
- Gara 42: Vincente 22-Sporting Trestina
- Gara 43: Vincente 23-Foligno
- Gara 44: Forsempronese-Vincente 25
- Gara 45: Vigor Senigallia-Ancona
- Gara 46: Termoli-Atletico Ascoli
- Gara 47: Giulianova-L’Aquila
- Gara 48: Teramo-Notaresco
- Gara 49: Vincente 26-Afragolese
- Gara 50: Vincente 28-Nocerina
- Gara 51: Paganese-Palmese
- Gara 52: Gelbison-Vincente 27
- Gara 53: Puteoli Real Normanna-Vincente 19
- Gara 54: Gravina-Martina
- Gara 55: Manfredonia-Fidelis Andria
- Gara 56: Virtus Francavilla-Nardò
- Gara 57: Francavilla-Vincente 29
- Gara 58: Sambiase-Vigor Lamezia
- Gara 59: Reggina-Vincente 30
- Gara 60: Milazzo-Vincente 31
- Gara 61: Nissa-Nuova Igea Virtus
- Gara 62: Vincente 32-Enna
- Gara 63: Athletic Club Palermo-Vincente 33
- Gara 64: Vincente 34-Castrumfavara