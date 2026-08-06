Serie D, definiti gli accoppiamenti della Coppa Italia: regolamento, date e orari

Sarà la Coppa Italia Serie D ad aprire ufficialmente la stagione 2026/2027. La 26ª edizione della competizione prenderà il via il 23 agosto alle ore 16 con il turno preliminare, mentre il primo turno si disputerà il 30 agosto, sempre alle ore 16. Nel preliminare saranno coinvolte 68 delle 162 squadre partecipanti al campionato di Serie D. In campo scenderanno 36 formazioni neopromosse, otto retrocesse dalla Lega Pro, 17 squadre vincitrici dei playout o salve nella scorsa stagione con un distacco superiore agli otto punti, sei società ripescate e la formazione con la peggiore posizione nella classifica della Coppa Disciplina 2025/2026. Le squadre vincitrici accederanno al primo turno del 30 agosto, fase nella quale entreranno in gioco anche le altre 94 società del campionato. Il percorso proseguirà poi con i trentaduesimi di finale, in programma il 7 ottobre, e con le successive fasi a eliminazione diretta.

A partire dai trentaduesimi, il cammino delle squadre rimaste in gara si svilupperà sulla base del tabellone. I sedicesimi di finale si giocheranno il 28 ottobre, gli ottavi il 18 novembre e i quarti il 9 dicembre. Le semifinali saranno articolate in un doppio confronto, con l’andata fissata per il 20 gennaio 2027 e il ritorno per il 3 febbraio. La finale potrà essere disputata con la formula dell’andata e ritorno, nelle date del 17 febbraio e del 3 marzo 2027, oppure in gara unica il 4 marzo 2027.

L’ordine di svolgimento delle partite sarà stabilito tramite sorteggio fino ai trentaduesimi di finale. Nei turni successivi verrà invece applicato il principio dell’alternanza tra gara in casa e trasferta rispetto al turno precedente. Per determinare la squadra qualificata al turno successivo, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore. La stessa regola sarà applicata sia nelle gare uniche sia negli eventuali confronti di andata e ritorno, compresa la finale.

Il calendario della Coppa Italia Serie D 2026/2027

Si parte subito il 23 agosto, col turno preliminare. Una settimana dopo entrano in gioco altre squadre, tra cui la Reggina, grande favorita del girone I (ufficializzato questa mattina), che affronterà la vincente tra Digiesse PraiaTortora e Brindisi. Si giocherà al Granillo.

23 agosto 2026: turno preliminare

turno preliminare 30 agosto 2026: primo turno

primo turno 7 ottobre 2026: trentaduesimi di finale

trentaduesimi di finale 28 ottobre 2026: sedicesimi di finale

sedicesimi di finale 18 novembre 2026: ottavi di finale

ottavi di finale 9 dicembre 2026: quarti di finale

quarti di finale 20 gennaio 2027: semifinali di andata

semifinali di andata 3 febbraio 2027: semifinali di ritorno

semifinali di ritorno 17 febbraio 2027: finale di andata

finale di andata 3 marzo 2027: finale di ritorno

finale di ritorno 4 marzo 2027: eventuale finale in gara unica

Turno Preliminare (23 agosto 2026 – ore 16.00)

Gara 1: Obermais-Virtus Bolzano

Obermais-Virtus Bolzano Gara 2: L M E-Triestina

L M E-Triestina Gara 3: Sandonà-Luparense

Sandonà-Luparense Gara 4: Virtus Verona-Schio

Virtus Verona-Schio Gara 5: Borgosesia-Derthona

Borgosesia-Derthona Gara 6: Alessandria-Asti

Alessandria-Asti Gara 7: Bra-Lascaris

Bra-Lascaris Gara 8: Millesimo-Fezzanese

Millesimo-Fezzanese Gara 9: Castellanzese-Gozzano

Castellanzese-Gozzano Gara 10: Tritium-Pavonese

Tritium-Pavonese Gara 11: Aurora Pro Patria-Varesina

Aurora Pro Patria-Varesina Gara 12: Solbiatese-Arconatese

Solbiatese-Arconatese Gara 13: Crema-Pavia

Crema-Pavia Gara 14: Sasso Marconi-Mezzolara

Sasso Marconi-Mezzolara Gara 15: Fiorenzuola-Nibbiano e Valtidone

Fiorenzuola-Nibbiano e Valtidone Gara 16: Tropical Coriano-Montecchio Gallo

Tropical Coriano-Montecchio Gallo Gara 17: Grassina-Lucchese

Grassina-Lucchese Gara 18: Follonica Gavorrano-Città di Pontedera

Follonica Gavorrano-Città di Pontedera Gara 19: Città di Anagni-Venafro

Città di Anagni-Venafro Gara 20: Aranova-Ossese

Aranova-Ossese Gara 21: Certosa V. Campagnano-Anzio

Certosa V. Campagnano-Anzio Gara 22: Angelana-Nuova Ternana

Angelana-Nuova Ternana Gara 23: Maceratese-Recanatese

Maceratese-Recanatese Gara 24: Pietralunghese-Rondinella

Pietralunghese-Rondinella Gara 25: Santegidiese-Città di Lanciano

Santegidiese-Città di Lanciano Gara 26: Flegrea Puteolana-Real Forio

Flegrea Puteolana-Real Forio Gara 27: Ischia-Gladiator

Ischia-Gladiator Gara 28: Sarnese-Ebolitana

Sarnese-Ebolitana Gara 29: Bisceglie-Melfi

Bisceglie-Melfi Gara 30: Digiesse Praiatortora-Brindisi

Digiesse Praiatortora-Brindisi Gara 31: Vibonese-Avola

Vibonese-Avola Gara 32: Siracusa-Modica

Siracusa-Modica Gara 33: Ragusa-Trapani

Ragusa-Trapani Gara 34: Licata-Gela

Primo Turno (30 agosto 2026 – ore 16.00)