“Scende la pioggia…” su Montebello, il balletto virale di don Zampaglione: “lo aveva detto StrettoWeb. Ma per la festa smette” | VIDEO

Don Zampaglione festeggia l'arrivo della pioggia a Montebello, dopo giorni di caldo insopportabile: tra intervento divino e previsioni di StrettoWeb, il video del parroco diventa virale. Poi rassicura: per la festa di questa sera ci sarà bel tempo

Don Zampaglione

Lo avevano detto le previsioni di StrettoWeb, l’intervento divino ha fatto la sua parte. Lo afferma don Zampaglione che, con la sua solita energia e spensieratezza festeggia l’arrivo della pioggia, acqua santa, è il caso di dirlo, dopo giorni di caldo estremo su Montebello. Il parroco più social della Calabria ha salutato l’arrivo delle rinfrescanti gocce con un video social nel quale canta e balla sulle note di “Scende la pioggia“, mitico successo degli anni 60 interpretato da Gianni Morandi.

Il parroco di Masella e Montebello, in chiusura, ha voluto però rassicurare i fedeli e concittadini: per la festa di questa sera ci sarà bel tempo!

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