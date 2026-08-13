“Scende la pioggia…” su Montebello, il balletto virale di don Zampaglione: “lo aveva detto StrettoWeb. Ma per la festa smette” | VIDEO

Lo avevano detto le previsioni di StrettoWeb, l’intervento divino ha fatto la sua parte. Lo afferma don Zampaglione che, con la sua solita energia e spensieratezza festeggia l’arrivo della pioggia, acqua santa, è il caso di dirlo, dopo giorni di caldo estremo su Montebello. Il parroco più social della Calabria ha salutato l’arrivo delle rinfrescanti gocce con un video social nel quale canta e balla sulle note di “Scende la pioggia“, mitico successo degli anni 60 interpretato da Gianni Morandi.

Il parroco di Masella e Montebello, in chiusura, ha voluto però rassicurare i fedeli e concittadini: per la festa di questa sera ci sarà bel tempo!