Montebello Jonico, la cerimonia dell’intronizzazione da inizio alla festa di Maria Ss. Assunta | VIDEO e PROGRAMMA

Oggi 6 agosto, con l’intronizzazione della statua Assunta, alla presenza dei portatori (compresi i nuovi) della comunità montebellese, si è dato inizio alla novena in preparazione alla festa di Maria Ss. Assunta (6-14 agosto). Don Giovanni Zampaglione ha ringraziato l’associazione culturale Arghiropolous di Montebello che si è dedicata alla raccolta degli euro necessari e ha curato il programma civile che porterà in piazza diverse serate che permetteranno alla gente di divertirsi e soprattutto stare insieme.

Don Giovanni Zampaglione ha invitato a vivere e ad abitare la piazza e ha esortato la comunità a riscoprire la bellezza dello stare insieme, della condivisione, e della partecipazione attiva ai momenti sia religiosi sia civili, superando l’indifferenza e l’isolamento per fare spazio ai veri legami umani. Nello spezzare la Parola di Dio don Giovanni Zampaglione ha sottolineato che: nel giorno in contempliamo il Cristo luminoso intronizziamo l’immagine di Maria Assunta.

Collocare il simulacro al centro della nostra preghiera e della nostra comunità significa dare a Lei il posto d’onore nel nostro cammino di conversione. Don Giovanni Zampaglione ha altresì ringraziato il Comune di Montebello per essere attento ai bisogni della Comunità Montebellese. Se si crea sinergia, si è presenti sul territorio, si è attenti ai bisogni della gente e si lavora bene la gente apprezza il tutto a partire dai piccoli gesti.

Un ringraziamento particolare don Giovanni Zampaglione l’ha rivolto anche al comitato giovani di Saline che a seguito di un suo invito ha ripulito la stele Edward Lear. I festeggiamenti religiosi e civili di Maria Assunta in cielo in Montebello Jonico proseguiranno per tutta la settimana (7-16 agosto ) come da programma religioso e civile che tutti sono chiamati a visionare e soprattutto a partecipare con la presenza in maniera da stare insieme e non da spettatori. “Buona festa ai montebellesi e a tutti (residenti e non)“.