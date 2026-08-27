Reggio Calabria, Vannacci replica a Cannizzaro: “faccia pace col cervello”, scontro a distanza in vista delle suppletive

Forte tensione tra Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, e Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria e segretario regionale di Forza Italia, in vista delle elezioni suppletive che si terranno sul nostro territorio il prossimo 27 e 28 settembre. Il confronto a distanza tra i due esponenti politici si è acceso dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Cannizzaro, che durante un punto stampa aveva rivolto critiche nei confronti dell’europarlamentare, sostenendo che Vannacci “fa paura”. La replica del leader di Futuro Nazionale, che candida in questa tornata elettorale l’ex forzista Domenico Giannetta, non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso i social.

La replica social del leader di Futuro Nazionale

Nel suo intervento, Roberto Vannacci ha contestato le dichiarazioni del sindaco di Reggio Calabria, rivolgendosi direttamente a Cannizzaro con un messaggio dai toni particolarmente critici. “E questo fa il sindaco, ed era pure parlamentare. Quindi, per Cannizzaro, io: voglio sovvertire lo Stato al Popolo; anzi no, il Popolo allo Stato; faccio paura ai bambini e alle famiglie. Faccia pace col cervello Cannizzaro, o almeno lo colleghi alla bocca quando parla”.