Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: “quale imposizione, Roscioli l’ho scelto io. Vannacci? Mi fa paura” | INTERVISTA

Francesco Cannizzaro è tornato a incontrare i giornalisti. Li ha invitati per un punto stampa presso il coordinamento cittadino di Forza Italia, partito di cui è segretario regionale. Ed è in questo ruolo oggi, e non in quello di Sindaco di Reggio Calabria, che ha parlato. L’argomento, infatti, è quello delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, quelle che eleggeranno proprio la figura alla Camera dei Deputati che sostituirà Cannizzaro, costretto a lasciare il suo ruolo proprio dopo l’elezione a Sindaco. La conferenza nasce anche qualche giorno dopo il passaggio, molto discusso, dell’ormai ex forzista Domenico Giannetta con Futuro Nazionale di Vannacci, scelta che ha provocato dibattito e polemiche.

Tuttavia, ciò che ha tenuto a ribadire principalmente Cannizzaro è stata la scelta di Fabio Roscioli, il candidato di Forza Italia che “nessuno ci ha imposto. L’ho imposto io, lo abbiamo imposto noi. E’ stata una scelta strategica. Secondo voi io, che ho vinto con il 30%, o Forza Italia che in Calabria cuba il 30%, abbiamo bisogno di farci imporre dall’alto un candidato? E’ stata una strategia: avrei potuto anche dimettermi tra qualche settimana, evitando che si votasse alle suppletive. Non l’ho detto prima proprio perché era una strategia. Ho scelto di dimettermi prima per consentire il voto e per consentire a Roscioli di sostituirmi per questi pochi mesi, perché ormai sapete che tra qualche mese si andrà al voto”.

Sulla base di queste affermazioni, Cannizzaro ha anche precisato che “alle prossime politiche non verranno eletti, ovviamente parlo di Forza Italia, candidati di fuori Regione. Saranno calabresi, anche reggini. Quella di Roscioli ora è una strategia per questi mesi, lui andrà a Roma ma lavorerà al mio fianco. Poi, alle politiche, saranno tutti del territorio”. E ne approfitta così, il Sindaco, per ribadire anche il concetto legato a Claudio Lotito, che non è ovviamente del territorio: non ci sarà un tornaconto politico dopo il suo acquisto della Reggina. Cannizzaro lo aveva detto nella famosa conferenza di qualche settimana fa e lo ha ribadito adesso.

Rispetto a Futuro Nazionale e Vannacci, invece, inizialmente il segretario regionale dribbla, almeno sulla scelta di Giannetta, ma poi non le manda a dire: “vogliamo dimostrare che il CentroDestra potrà vincere anche con le follie di Vannacci. Che, vi dico la verità, a me fa anche paura“. Un passaggio è stato anche riservato a Frank Benedetto, candidato dell’area progressista a cui è stata riservata anche qualche stoccata, ma soltanto politica, in quanto “conosco Benedetto sotto l’aspetto professionale”, ha affermato Cannizzaro, elogiando la sua bravura per ciò che concerne la professione di medico.