Reggio Calabria, ripuliti i marciapiedi di Santa Caterina: Zappia ringrazia il Comune ma chiede interventi più profondi

​Le immagini parlano da sole e mostrano chiaramente la differenza tra il “prima” e il “dopo”. Grazie all’amministrazione che ha finalmente recepito il messaggio e il grido d’allarme di tanti residenti, oggi possiamo registrare un risultato concreto per il nostro quartiere. ​A seguito della mia segnalazione, l’amministrazione si è attivata tempestivamente per rimuovere le erbacce e i cespugli che ormai bloccavano del tutto il passaggio pedonale. I nostri marciapiedi, oltre a essere pieni di buche pericolose, erano purtroppo diventati un rifugio per topi, scarafaggi e blatte”. Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale di Capannori, Bruno Zappia.

“​Voglio essere onesto e obiettivo, come sempre: il lavoro non è stato certosino. Per un intervento ottimale e duraturo, si sarebbe dovuto disporre lo spostamento delle automobili in sosta e procedere con l’estirpazione dell’erba fin dalle radici. Tuttavia, è giusto riconoscere che il grosso del lavoro è stato portato a termine e la via è tornata percorribile. ​Il mio ringraziamento va a questa amministrazione che sta cercando di fare l’impossibile per ripristinare il decoro e la manutenzione ordinaria. Un compito tutt’altro che facile, considerando che ci troviamo a dover rimediare a 12 lunghi anni di abbandono totale da parte dell’amministrazione Falcomatà, la cui gestione ha prodotto solo danni e degrado per la nostra città”.

“​Il decoro urbano parte dalle piccole cose. Quello che vedete non è solo la pulizia di un singolo marciapiede, ma è il simbolo di una delle tante vie del quartiere Santa Caterina che hanno bisogno di rinascere. ​Da parte mia, continuerò a fare da tramite tra i cittadini e le istituzioni: le segnalazioni costanti e mirate funzionano, e quando c’è un’amministrazione disposta ad ascoltare, i risultati si vedono. Andiamo avanti così, c’è ancora tanto da fare, ma la strada intrapresa è quella giusta”.