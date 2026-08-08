Reggio Calabria, degrado a Santa Caterina: “Via Enotria invasa da erbacce, buche, topi e scarafaggi”

“Via Enotria, nel quartiere Santa Caterina, versa in uno stato di completo abbandono. Come dimostrano le foto scattate dai residenti. I marciapiedi sono ormai invasi da vegetazione incolta e sfigurati da profonde buche nel manto stradale: veri e propri ostacoli che costringono i pedoni a camminare pericolosamente lungo la carreggiata e che offrono rifugio a topi, blatte e scarafaggi. ​Una situazione di degrado non più tollerabile, aggravata dalla scarsa illuminazione serale e dalla presenza di topi e insetti che proliferano tra le sterpaglie, creando un evidente problema igienico-sanitario.​Chiedo alla nuova Amministrazione comunale un forte colpo di coda e un segnale di concreta attenzione verso il quartiere , occorre un pronto intervento di scerbatura, disinfestazione e ripristino dell’illuminazione pubblica. I cittadini di Santa Caterina hanno diritto a decoro, vivibilità e sicurezza”. Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale di Capannori, Bruno Zappia.