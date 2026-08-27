Reggio Calabria, riparata la perdita idrica a Mosorrofa: Sorical ripristina il servizio dopo l’intervento sulla rete

È rientrato il disservizio idrico nella zona di Mosorrofa, a Reggio Calabria, dopo l’intervento tempestivo dei tecnici di Sorical che hanno provveduto alla riparazione della perdita riscontrata sulla rete. La società, dopo aver ricevuto la segnalazione della criticità, si è attivata prontamente per individuare il problema e procedere con le operazioni necessarie al ripristino della fornitura. La perdita aveva determinato una temporanea riduzione del servizio nella zona interessata, rendendo necessario un intervento tecnico per mettere in sicurezza la condotta e ripristinare le condizioni ordinarie di erogazione dell’acqua ai cittadini.

Sorical al lavoro per garantire il ripristino della fornitura idrica

L’intervento di Sorical ha consentito di risolvere la problematica sulla rete idrica e di riportare progressivamente la situazione alla normalità. I tecnici della società sono intervenuti sul posto per effettuare le verifiche, individuare il punto della perdita e completare le attività di riparazione. La gestione delle emergenze sulla rete richiede spesso operazioni complesse, soprattutto nelle aree caratterizzate da una particolare conformazione territoriale come quella collinare di Mosorrofa, dove la continuità del servizio dipende dal corretto funzionamento delle infrastrutture di adduzione e distribuzione.

L’impegno per la continuità del servizio idrico a Reggio Calabria

La riparazione della perdita conferma l’attività quotidiana svolta da Sorical per garantire il funzionamento della rete e intervenire sulle criticità che possono verificarsi sul territorio. La società dispone di un servizio di gestione guasti attivo per raccogliere le segnalazioni e consentire interventi tecnici rapidi sulle infrastrutture idriche. Negli ultimi giorni diverse zone del territorio reggino sono state interessate da interventi tecnici legati alla manutenzione della rete e alla risoluzione di guasti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per gli utenti e garantire una distribuzione regolare della risorsa idrica.

Mosorrofa, torna regolare l’erogazione dell’acqua

Dopo la conclusione dei lavori, la fornitura idrica nella zona di Mosorrofa è stata ripristinata. L’intervento rapido ha permesso di superare la criticità e di restituire ai cittadini il normale servizio. La risoluzione del guasto rappresenta un ulteriore tassello nel lavoro di manutenzione e controllo della rete idrica, fondamentale per assicurare un servizio efficiente e continuo alla comunità di Reggio Calabria.