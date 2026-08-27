Reggio Calabria, disservizio idrico a Mosorrofa: Sorical al lavoro per ripristinare la fornitura

Un nuovo disservizio idrico interessa la zona di Mosorrofa, nel territorio di Reggio Calabria. Sorical ha comunicato la presenza di una criticità che sta causando problemi nell’erogazione dell’acqua e ha attivato le proprie squadre tecniche per individuare la causa del malfunzionamento e procedere con gli interventi necessari. La società che gestisce il servizio idrico in Calabria ha avviato le operazioni per il ripristino della regolare distribuzione, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i residenti della zona interessata. La comunicazione rientra negli avvisi pubblicati da Sorical per informare gli utenti sulle interruzioni, sui cali di pressione o sulle anomalie temporanee della rete.

Mosorrofa, tecnici impegnati nella risoluzione del problema

Il personale tecnico di Sorical è impegnato nelle verifiche e nelle attività operative necessarie per riportare il servizio alla piena efficienza. Al momento, la situazione resta monitorata e l’azienda fornirà eventuali aggiornamenti in relazione all’avanzamento dei lavori e alla conclusione dell’intervento. I disagi potrebbero riguardare alcune utenze della frazione collinare di Mosorrofa, dove in passato si sono già verificati episodi legati a guasti o interventi sulla rete di distribuzione idrica. Anche in precedenti occasioni le squadre operative erano intervenute per risolvere problemi tecnici e ripristinare il normale funzionamento degli impianti.

L’impegno per il ripristino del servizio idrico

L’intervento punta a garantire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile, assicurando la continuità del servizio idrico a Reggio Calabria. Sorical ricorda agli utenti che per segnalazioni relative a interruzioni, cali di pressione o guasti alla rete è disponibile il servizio di assistenza tecnica con numero gratuito attivo 24 ore su 24. La gestione delle emergenze sulla rete idrica rappresenta uno degli aspetti più delicati per i territori, soprattutto nelle aree collinari dove eventuali problemi agli impianti possono determinare disagi più rilevanti per le abitazioni servite.

Attesa per il ritorno alla normalità

I residenti di Mosorrofa attendono ora la conclusione delle operazioni tecniche e il progressivo ripristino dell’erogazione dell’acqua. Sorical prosegue il monitoraggio della situazione e le attività necessarie affinché il disservizio idrico possa essere superato nel più breve tempo possibile.