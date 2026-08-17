Reggio Calabria, rinviato il Festival degli Aquiloni a Punta Pellaro

Il “Festival degli Aquiloni”, inizialmente previsto per martedì 18 agosto a Punta Pellaro, a Reggio Calabria, è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione è stata assunta a causa di sopraggiunti motivi tecnici, che, come precisato, sono indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità dell’organizzazione. L’appuntamento, dunque, non si svolgerà nella data originariamente programmata.

Al momento non è stata comunicata una nuova data per lo svolgimento della manifestazione. Sarà necessario attendere ulteriori indicazioni da parte degli organizzatori per conoscere quando il Festival degli Aquiloni a Punta Pellaro potrà essere recuperato.