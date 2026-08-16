Reggio Calabria, torna il Festival degli Aquiloni: a Punta Pellaro la 7ª edizione

Ritorna l’iniziativa più amata dai bambini e dagli adulti che continuano a sognare di giocare come i bambini con gli aquiloni. Martedì 18 Agosto presso la Spiaggia di Punta Pellaro di Reggio Calabria, nota per gli sport del vento, si svolgerà la VII edizione del Festival degli Aquiloni della Pro Loco Reggio Sud APS . Il programma previsto per tutta la giornata si suddividerà in due momenti: dalle ore 10:30 alle ore 13:00 esibizione degli aquilonisti siciliani che sulla spiaggia faranno bella mostra di aquiloni acrobatici; dalle ore 16:30 presso il Vircolo Velico FreeSpirits a Punta Pellaro, inizio laboratorio per la costruzione di aquiloni, a cura degli istruttori aquilonisti siciliani, che mostreranno come realizzare un aquilone.
Il laboratorio è aperto a tutte le fasce di età
Il laboratorio è aperto a tutte le fasce di età, bambini ed adulti, ai quali verrà consegnato dai volontari un kit per la realizzazione del proprio aquilone, con un offerta libera, che servirà a garantire le successive attività dell’associazione. Al termine alle ore 19 un momento per “fai volare in alto le tue idee “ esibizione conclusiva, dove tutti i partecipanti potranno far volteggiare in cielo il proprio aquilone sul quale avranno scritto un’idea, un sogno.
La Pro Loco Reggio Sud per il secondo anno, si avvale della collaborazione dell’associazione Calabria Dietro Le Quinte che si ringrazia per aver inserito il nostro Festival degli Aquiloni all’interno del loro programma di Allegria Festival, ne siamo fieri che dopo tanti anni di manifestazione, il Festival abbia ulteriore rilevanza in altri contesti artistici.