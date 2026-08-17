Reggio Calabria, riattivato anche a Ravagnese il servizio per i tesserini venatori. Vetta: “questo il senso della nostra azione politica”

È stato riattivato presso la circoscrizione di Ravagnese il servizio per il rilascio dei tesserini venatori, tornando così a rendere disponibile una prestazione amministrativa richiesta da numerosi cittadini e operatori del territorio anche in un centro civico periferico di Reggio Calabria. La riapertura del servizio viene indicata dal vicepresidente del IV Municipio “Reggio Sud” Danilo Vetta come il risultato di una specifica richiesta avanzata all’Amministrazione comunale. L’obiettivo, sottolinea Vetta, è quello di facilitare l’accesso ai servizi per i residenti di Ravagnese e delle zone limitrofe, riducendo la necessità di spostarsi verso le sedi centrali e valorizzando il ruolo dei centri civici come punti di riferimento amministrativo nei quartieri periferici.

“La riattivazione del servizio nasce da una precisa richiesta che ho sottoposto all’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini di Ravagnese e delle zone limitrofe. Voglio ringraziare l’Assessore Antonino Maiolino, che ha recepito la mia richiesta e si è attivato tempestivamente per rendere nuovamente operativo il servizio”, dichiara Danilo Vetta, vicepresidente del IV Municipio “Reggio Sud”. La riattivazione viene inserita in un percorso più ampio di decentramento dei servizi comunali, con l’obiettivo di riportare funzioni amministrative direttamente nei territori e rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini.

“Riportare servizi nei territori significa avvicinare le istituzioni ai cittadini”

Vetta rivolge quindi un ringraziamento anche al sindaco Francesco Cannizzaro, sottolineando il valore politico e amministrativo attribuito alla presenza dei servizi comunali nelle periferie. “Un plauso va anche al Sindaco Cannizzaro, che sta restituendo ai centri civici periferici il ruolo e il valore che meritano, dimostrando concretamente di avere la massima attenzione nei confronti delle periferie. Riportare servizi nei territori significa avvicinare le istituzioni ai cittadini e dimostrare che l’Amministrazione comunale vuole essere presente non soltanto nel centro della città, ma in ogni quartiere. Insieme al Presidente Cantarella e a tutta l’Amministrazione circoscrizionale stiamo lavorando per raccogliere e recepire tutte le istanze che provengono dal territorio, trasformandole in richieste concrete e indirizzandole verso i settori comunali competenti. È questo il senso della nostra azione politica: ascoltare, rappresentare e cercare soluzioni”.

Il vicepresidente del IV Municipio riconosce che il percorso resta complesso, soprattutto per la quantità di problematiche che interessano le aree periferiche della città e che, secondo quanto evidenziato, sarebbero rimaste a lungo senza risposte. Per Vetta “il percorso è certamente impegnativo perché le esigenze delle periferie sono numerose e spesso rimaste per troppo tempo senza risposte”.

“Ma stiamo lavorando con entusiasmo, determinazione e spirito di servizio. La riattivazione del rilascio dei tesserini venatori a Ravagnese rappresenta un piccolo ma significativo risultato: quando territorio e amministrazione dialogano e lavorano nella stessa direzione, le risposte possono arrivare”. La riapertura del servizio a Ravagnese diventa così, nelle intenzioni dell’Amministrazione circoscrizionale, un primo risultato concreto del confronto con Palazzo San Giorgio e un esempio del modello che si intende portare avanti: più servizi nei quartieri e maggiore ascolto delle esigenze provenienti dalle periferie di Reggio Calabria.