Reggio Calabria, Luca Madonia in concerto sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale

Prosegue sabato 22 agosto, sulla terrazza panoramica del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la rassegna musicale organizzata dalla Fondazione Horcynus Orca, con la direzione artistica di Giacomo Farina, su affidamento del Museo, in occasione dell’acquisizione dell’opera di Piero Pizzi Cannella “La Fontana Ferma”. Dopo Francesco Buzzurro e Shamal Trio, protagonista del terzo appuntamento sarà Luca Madonia, che alle ore 21 presenterà “La mia storia”, concerto in trio acustico con Denis Marino alle chitarre e Ambra Scamarda al basso. Un percorso musicale che attraversa quarant’anni di carriera, dagli anni Ottanta con i Denovo, tra le realtà della new wave italiana, fino all’esordio solista degli anni Novanta e ai lavori più recenti. Il concerto ripercorre queste diverse stagioni attraverso una rilettura acustica dei brani più rappresentativi, insieme a tre inediti e alle canzoni legate al rapporto artistico con Franco Battiato, con il quale Madonia ha ottenuto il quinto posto al Festival di Sanremo 2011 con il brano “L’alieno”.

Madonia ha iniziato il proprio percorso artistico negli anni Ottanta fondando i Denovo

Catanese, Madonia ha iniziato il proprio percorso artistico negli anni Ottanta fondando i Denovo insieme al fratello Gabriele, Mario Venuti e Toni Carbone. Dopo lo scioglimento del gruppo ha proseguito l’attività da solista, sviluppando una lunga carriera cantautorale segnata anche da numerose collaborazioni. La rassegna si concluderà il 3 settembre con l’ensemble J’oòutamà, che fonde le sonorità dell’organetto diatonico, strumento fortemente legato al territorio dello Stretto, con l’arpa e il violino.

L’acquisizione delle opere “Fontana Ferma” di Piero Pizzi Cannella da parte del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è stata realizzata grazie al sostegno dei programmi PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea, per l’opera a Reggio Calabria, e Il Museo Rigenera – I edizione, per l’opera a Messina, promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il concerto, previsto alle ore 21, è a ingresso libero per i visitatori muniti di biglietto SLIM d’ingresso al Museo, fino a esaurimento dei posti disponibili.