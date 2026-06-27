Il ministro Giuli a Messina e Reggio Calabria: l’arte di Piero Pizzi Cannella unisce lo Stretto | INFO

Giovedì 2 luglio 2026 si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’opera Fontana Ferma di Piero Pizzi Cannella, nell’area dello Stretto. Alle ore 12.30, presso l’ex Fiera di Messina (angolo viale Giostra), si svolgerà l’evento inaugurale sul versante siciliano, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli e del sindaco di Messina Federico Basile. Interverranno il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo, il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Fabrizio Sudano, e il figlio dell’artista Arturo Pizzi Cannella.

Sul versante calabrese, alle ore 17.30, la cerimonia proseguirà con la presentazione dell’opera al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli aprirà i lavori, interverranno il Direttore Generale Unità di Missione per la cooperazione culturale con l’Africa e i Paesi del Mediterraneo allargato del Ministero della Cultura Angelo Piero Cappello, il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Fabrizio Sudano, la curatrice e Dirigente dell’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato Chiara Ianeselli, e il figlio dell’artista Arturo Pizzi Cannella.

L’acquisizione delle opere di Piero Pizzi Cannella da parte del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è stata realizzata grazie al sostegno dei programmi PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea (per l’opera a Reggio Calabria) e Il Museo Rigenera I edizione (per l’opera a Messina), promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.