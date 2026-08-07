Reggio Calabria, chi è Giovanni Laganà: il curriculum (importante) del nuovo Direttore Generale del Comune, “sento una grande responsabilità”

Giovanni Laganà è il nuovo Direttore generale del Comune di Reggio Calabria. Ingegnere reggino, vanta una lunga esperienza ai vertici della pubblica amministrazione e della gestione delle infrastrutture in Calabria e in Sicilia. Nel corso della sua carriera è stato Vice Direttore regionale Anas Sicilia, Capo Compartimento Anas Calabria, Direttore generale della Regione Calabria e Direttore generale della ItalConsult Spa, maturando una consolidata esperienza nella pianificazione strategica, nelle opere pubbliche, nella gestione di programmi infrastrutturali complessi e nelle dinamiche degli enti locali.

Negli ultimi sette anni Laganà ha inoltre ricoperto importanti incarichi dirigenziali al Comune di Catanzaro, dove è stato, tra l’altro, Coordinatore dell’Area tecnica e ha seguito alcuni dei principali cantieri cittadini, tra cui la riqualificazione dello stadio “Ceravolo” e il restyling del porto. Per il nuovo direttore generale, l’incarico a Reggio Calabria rappresenta quindi un vero e proprio ritorno nella città in cui è cresciuto e si è formato.

Laganà: “Reggio è la mia città, avverto una responsabilità maggiore”

Il neo direttore generale spiega così le ragioni della scelta: “Reggio è la mia città e, per questo, avverto una responsabilità maggiore rispetto a qualsiasi altro incarico che mi sia stato mai conferito. Mi sono laureato, per scelta, nella mia città, all’Università Mediterranea e adesso finalmente colgo l’opportunità di fare ritorno professionale a Reggio, dopo tanto tempo altrove, per affrontare quella che ritengo sarà l’esperienza più stimolante e importante del mio percorso lavorativo. In verità – confessa il neo Dg Laganà – ho sempre sognato di poter mettere a disposizione dei miei concittadini reggini le competenze acquisite in tanti anni trascorsi fuori; tuttavia i tempi e le circostanze che hanno contraddistinto la mia carriera finora non me lo avevano consentito.”

Laganà lega il proprio ritorno professionale a Reggio Calabria anche alla visione politica e amministrativa del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro. “Oggi posso farlo e farlo convintamente, aderendo appieno alla visione del nuovo Sindaco, l’onorevole Francesco Cannizzaro, condividendone strategie, programma ed entusiasmo e portando con me il bagaglio di competenze acquisito attraverso le diverse esperienze maturate. Al Sindaco Cannizzaro mi lega un rapporto di stima fondato su diversi elementi condivisi: l’autorevolezza, il pragmatismo, il senso della visione, l’incredibile voglia di fare e, da ultimo, l’evidente, incondizionato amore per Reggio Calabria.”

“Chi sceglie di servire la propria terra ha il dovere di farlo con il cuore”

Il nuovo direttore generale chiarisce inoltre di aver scelto personalmente di mettere il proprio profilo a disposizione della nuova Amministrazione comunale. “Sono stati proprio questi aspetti ad indurmi a proporre il mio profilo all’attenzione della nuova Amministrazione comunale. E oggi lo ringrazio per la fiducia, per avermi scelto valutandomi il migliore tra i tanti profili che si sono proposti nel rispondere all’avviso pubblico.”

Laganà indica infine nel lavoro e nei risultati il criterio con cui intende affrontare il nuovo incarico. “Da subito – aggiunge Giovanni Laganà – lavorerò duramente, con spirito di servizio, per contribuire al percorso di cambiamento di questa Città; una sfida entusiasmante, alla ricerca dei risultati che i reggini si aspettano e meritano. Sono consapevole che non sarà agevole, ma chi sceglie di servire la propria terra ha il dovere di farlo con il cuore, con competenza e con una passione che non conosce condizioni.”