Reggio Calabria, Cannizzaro nomina e annuncia il nuovo Direttore Generale del Comune: “è un figlio di questa terra” | VIDEO

“Sono molto soddisfatto perché sto per firmare un decreto di nomina molto importante. Attraverso questo decreto nominerò il nuovo direttore generale del comune di Reggio Calabria“. Comincia così l’intervento del Sindaco Cannizzaro, che in un video annuncia il nuovo direttore generale del Comune. “L’8 luglio l’ente ha pubblicato l’avviso di partecipazione all’incarico e sono pervenute 23 domande, 23 curricula che io ho esaminato, un numero importante, credo anche significativo, a dimostrazione di quanto Reggio come città, l’ente comune e permettetemi di dire anche questa nuova stagione politica risultino essere molto attrattivi”.

“Sono veramente contento e lieto di presentarvi il nuovo direttore generale del Comune di Reggio Calabria: l’ingegnere Giovanni Laganà. Io ho scelto il migliore, è un uomo, è figlio di questa terra, si è formato a Reggio Calabria, poi è andato fuori, ha arricchito la sua professionalità, il suo curriculum, è stato già capo dipartimento dell’ANAS della Calabria, è già direttore generale della Regione Calabria, ha una serie di incarichi che hanno rafforzato il suo standing professionale” aggiunge il primo cittadino. Di seguito il video.