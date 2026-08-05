Reggio Calabria al voto dopo le dimissioni di Cannizzaro dalla Camera dei Deputati, le elezioni suppletive si terranno a fine settembre

Le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale 05 di Reggio Calabria si svolgeranno domenica 27 settembre e lunedì 28 settembre 2026. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato di proporre al Presidente della Repubblica l’adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La decisione è stata assunta su proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il collegio è senza rappresentante alla Camera dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, attuale sindaco della città dello Stretto.

Reggio Calabria torna alle urne per eleggere un deputato

Per Reggio Calabria si apre così una nuova fase elettorale. Gli elettori del collegio saranno chiamati a esprimersi per colmare il vuoto lasciato alla Camera dalle dimissioni di Cannizzaro. La consultazione interesserà il collegio uninominale 05 della XXIII circoscrizione Calabria e avrà come unico obiettivo l’elezione del nuovo rappresentante parlamentare del territorio. Il voto assume particolare rilievo anche perché arriva dopo il passaggio di Cannizzaro dalla rappresentanza nazionale alla guida della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Perché si svolgono le elezioni suppletive

Le elezioni suppletive vengono convocate quando un seggio parlamentare resta vacante prima della conclusione della legislatura. Nel caso di Reggio Calabria, la necessità nasce direttamente dalle dimissioni del deputato eletto nel collegio. Francesco Cannizzaro aveva ottenuto il mandato parlamentare come candidato di Forza Italia. La successiva elezione a sindaco metropolitano e la decisione di lasciare la Camera hanno aperto la procedura per l’individuazione di un nuovo deputato. La consultazione di settembre consentirà quindi di ripristinare la piena rappresentanza parlamentare del collegio reggino.