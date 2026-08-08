Reggina, successo anche nel secondo test in ritiro: battuto il Gozzano per 3-2. Le indicazioni tattiche da mister Marchionni

Secondo test pre-campionato per la Reggina, in ritiro a Cantalupa, in Piemonte. Dopo le 13 reti alla Bruinese, avversario di oggi è stato il Gozzano, militante nel girone A di Serie D. Impegno ovviamente più importante e di livello, per gli amaranto, che hanno vinto per 3-2. Primo tempo denso di emozioni, con cinque reti in neanche mezz’ora di gioco. La Reggina piazza l’uno-due con la rete di Abonckelet in apertura ed il rigore realizzato da Alma, i piemontesi accorciano con Masetti. Nel giro di tre minuti, nuovo botta e risposta: tris amaranto firmato Porcino, il Gozzano riduce nuovamente grazie a Carollo. Nella ripresa cambiano gli interpreti ma non il risultato. A negare il poker agli amaranto è un grande intervento di Mora sul rigore calciato da Guida.

Confermate le indicazioni tattiche di Marchionni, ormai chiare: difesa a 3, centrocampo robusto ma “camaleontico” e due attaccanti. Un mediano con un centrocampista di corsa e gamba al suo fianco da un lato e un altro di inserimento dall’altro, pronto a sganciarsi in supporto a una seconda punta e un centravanti, oggi Alma con Reis al suo fianco, al momento l’unico attaccante centrale e di peso. Ancora per poco, però. Come scritto in un approfondimento ieri, infatti, ben presto il club chiuderà il cerchio sul reparto, con uno o due attaccanti molto forti. Non utilizzato Di Grazia, così come nel primo test: come scritto ieri, è fuori dal progetto.

Confermate anche le indicazioni sugli Under: saranno in porta, in difesa e sugli esterni. Considerando il forte Baggi (Over), l’intenzione è di schierare un portiere, uno dei tre difensori e un esterno come Under, ma ovviamente il tecnico può variare in base al momento, all’avversario, ai giocatori disponibili. Troppo presto, oggi, con un intero campionato davanti, ma le indicazioni vanno in questa direzione.

Queste le due squadre schierate nei due tempi:

Reggina 1° tempo: Lagonigro; De Mori, Lancini, Girasole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Porcino, Palmieri; Reis, Alma (30′ Guida). Allenatore: Marchionni.

Gozzano 1° tempo: Adorni, Medina, Masetti, Tavernini, Pennati, La Cava, Ponti, Carollo, Hoxha, Bracesco, Pavesi. Allenatore: Guidetti.

Reggina 2° tempo: Lagonigro (35′ Blazevic) ; Runza, Girasole D., Anton; Specker, Franchini, Laribi, Rotulo, Fazio (30′ Toscano); Reis (20′ Verduci), Guida. Allenatore: Marchionni.

Gozzano 2° tempo: Mora, Gemelli, Di Giovanni, Ahayaoui, Katana, Lazzari, Ghioldi, Scarpa, Romairone, Pigato, Bonanno. Allenatore: Guidetti.

Marcatori: 6’ pt Abonckelet (R), 18’ pt rig. Alma (R), 22’ pt Masetti (G) 25’ pt Porcino (R), 28’ pt Carollo (G).