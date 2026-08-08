Reggina, Alma: “questa città con la Serie D non c’entra niente, non vediamo l’ora di tornare a Reggio”

Un gol su rigore oggi, addirittura cinque nel primo test contro la Bruinese. Giuliano Alma è senza dubbio uno degli uomini più tecnici, importanti e attesi della Reggina di Marchionni, tra i grandi colpi della nuova proprietà Lotito. Oggi, dopo il 3-2 al Gozzano nel test di Cantalupa, l’attaccante ha parlato ai microfoni del club. “Sicuramente quello odierno era un test molto più impegnativo, poiché affrontavamo una squadra che milita nella nostra stessa categoria. La strada è quella giusta, stiamo dando il massimo per applicare i principi di gioco che il mister ci indica quotidianamente”.

“Segnare fa sempre piacere – prosegue – ma i gol di agosto lasciano il tempo che trovano. Per quel che mi riguarda continuo a lavorare sodo per trovare la forma migliore in vista del campionato, quando risultati e gol conteranno davvero. Ho già vissuto da avversario il calore del pubblico reggino, giocare al Granillo è un qualcosa di veramente affascinante. So che può sembrare una frase fatta, ma Reggio Calabria con la serie D non c’entra assolutamente niente. Ringraziamo i tifosi che già qui in Piemonte ci stanno facendo sentire il loro affetto, ed aggiungo che tutti noi – conclude Alma – non vediamo l’ora di poter abbracciare anche quelli che ci stanno aspettando a Reggio”.