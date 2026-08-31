Reggina, sfortuna Palmieri: il calciatore sarà operato. Il bollettino medico dopo l’infortunio di ieri

Non una bella notizia per la Reggina dopo la straripante vittoria in Coppa Italia Serie D contro il Digiesse PraiaTortora. Gli esami strumentali effettuati su Andrea Palmieri, uscito anzitempo dal campo durante la gara di ieri sera per un infortunio, hanno evidenziato una frattura scomposta della clavicola sinistra. A comunicarlo è stata la stessa società amaranto attraverso una nota ufficiale, spiegando che il calciatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico e che soltanto successivamente sarà possibile definire con maggiore precisione i tempi di recupero. “Gli esami strumentali riguardanti il calciatore Andrea Palmieri, infortunatosi nella gara di ieri sera, hanno evidenziato la frattura scomposta della clavicola sinistra. Il giocatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico, in seguito al quale saranno valutati i tempi di recupero”.

L’episodio si è verificato nel corso del match di Coppa Italia Serie D vinto dagli amaranto contro il Digiesse PraiaTortora. Palmieri è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo circa un quarto d’ora dal fischio d’inizio, a causa del forte dolore alla spalla. Al suo posto è entrato Toscano, che si è poi reso protagonista della partita firmando un gol e un assist. La Reggina attende ora l’esito dell’intervento chirurgico per stabilire il percorso riabilitativo del giocatore e i tempi necessari per il rientro in campo. L’infortunio rappresenta una tegola importante per il calciatore.