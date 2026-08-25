Reggina, riprendono gli allenamenti al Sant’Agata: parte la preparazione per la sfida di Coppa Italia

La Reggina torna a concentrarsi sul campo. Nel pomeriggio di oggi squadra e staff tecnico si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata per iniziare la preparazione in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione, la gara di Coppa Italia di Serie D contro la Digiesse PraiaTortora. La sfida è in programma domenica 30 agosto allo stadio Oreste Granillo, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:30. Un appuntamento importante per gli amaranto, chiamati a inaugurare il nuovo percorso stagionale davanti al proprio pubblico.

La società ha comunicato che, anche per questa settimana, le attività della squadra si svolgeranno senza la presenza di pubblico. La decisione è legata al proseguimento dei lavori di rifacimento della struttura del centro sportivo. “Nel pomeriggio di oggi squadra e staff tecnico si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata per iniziare a preparare la gara di Coppa Italia con la Digiesse Praiatortora, in programma domenica 30 agosto con calcio d’inizio alle ore 20:30. Visto il perdurare dei lavori di rifacimento della struttura, anche questa settimana le attività si svolgeranno a porte chiuse”, rende noto il club. Gli amaranto proseguiranno dunque il lavoro di avvicinamento alla gara con la Digiesse PraiaTortora mantenendo alta l’attenzione sulla condizione atletica e sugli ultimi dettagli tattici in vista del debutto ufficiale.