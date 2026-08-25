Reggina-Digiesse PraiaTortora, cambia l’orario del match di Coppa Italia Serie D

La prima uscita ufficiale della Reggina allo stadio Oreste Granillo, contro il Digiesse PraiaTortora, cambia orario: la sfida valida per il primo turno di Coppa Italia di Serie D si giocherà domenica 30 agosto con calcio d’inizio fissato alle ore 20:30. A comunicare il posticipo è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale, nella quale viene spiegato che la modifica dell’orario è arrivata a seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate.
“A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Reggina-Digiesse PraiaTortora, in programma domenica 30 agosto allo stadio Oreste Granillo e valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Il calcio d’inizio della prima uscita ufficiale degli amaranto è fissato per le ore 20:30″. La formazione amaranto si prepara dunque ad affrontare la prima sfida ufficiale della nuova stagione con un orario diverso rispetto a quello inizialmente previsto, davanti al proprio pubblico del Granillo.