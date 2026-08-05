Reggina, parla Lancini: “il mio sogno? Ottenere altre promozioni con questi colori”

Il difensore è fresco di ufficialità e rappresenta uno dei colpi di maggior qualità ed esperienza

edoardo lancini

Ai microfoni ufficiali della Reggina, Edoardo Lancini commenta il primo test del ritiro precampionato, che ha visto il difensore finire sul tabellino dei marcatori. Il difensore è fresco di ufficialità e rappresenta uno dei colpi di maggior qualità ed esperienza. “Nonostante si trattasse di un test amichevole – esordisce Lancini -, sono molto contento per l’atteggiamento che la squadra ha messo in campo. Siamo riusciti a mettere subito in pratica ciò che il mister vuole, e questo mi riempie di soddisfazione. Il gruppo sta crescendo e si sta amalgamando nel migliore dei modi, giorno dopo giorno”.

Reggio Calabria sembra proprio essere nel destino del classe ’94. “Al Granillo ho fatto l’esordio da professionista- prosegue -, quando militavo nel Brescia. Indossare questa maglia per me è un’emozione, e farò di tutto per dare il mio contributo affinché una piazza così gloriosa ed appassionata come quella di Reggio, possa tornare nelle categorie che le competono”.

Esperienza e qualità, al servizio della squadra. “In carriera ho già vinto tanto, il mio sogno è chiaramente quello di ottenere altre promozioni con i colori amaranto. In questo gruppo ci sono tanti altri calciatori, sia vecchi che nuovi, i quali hanno già vinto dei campionati e vanno sicuramente considerati da categoria superiore: insieme a loro, mi sto già a mettendo a disposizione- conclude – per favorire la crescita dei tanti giovani promettenti che abbiamo in rosa”.

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