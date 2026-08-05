Reggina, goleada alla Bruinese nel primo test in ritiro: Alma scatenato. Schieramenti e giocatori utilizzati: le prime indicazioni di Marchionni

Sono 13 le reti (3-0 il primo tempo) della Reggina nel primo test in ritiro a Cantalupa, nello specifico al campo sportivo Grande Torino. Sugli scudi Giuliano Alma, autore di 5 marcature. Tanti i reggini presenti, residenti in Piemonte, arrivati sul posto per assistere alla sfida. Oltre il risultato, che era quello meno importante in un contesto del genere, c’era curiosità rispetto al sistema di gioco scelto da Marchionni, che ha utilizzato spesso il 3-5-2 in carriera, con le varianti della mezz’ala mobile o del doppio trequartista. Confermate le sensazioni: il tecnico schiera i suoi con il 3-5-2, sfruttando Rotulo come ago della bilancia tra centrocampo e attacco, in supporto alla seconda punta (Guida) e all’attaccante, il nuovo arrivato Reis.

Quel posto, è chiaro, in campionato sarà occupato innanzitutto da Gianmario Comi, per cui la Reggina ha definito l’accordo e ora attende l’ufficialità. Ma le soluzioni per l’allenatore (considerando le tante seconde punte o trequartisti, nonché gli attaccanti, che saranno almeno tre) saranno varie: dai due trequartisti con la punta alle due punte pure, in base all’avversario, al momento, dall’inizio o a gara in corso.

Questi gli schieramenti che Marchionni ha utilizzato dall’inizio:

Reggina 1° tempo (3-5-2): Lagonigro, De Mori, Girasole D., Anton; Baggi, Franchini (30’ Alma), Laaribi, Rotulo, Fazio (30’ Toscano), Reis (30’ Verduci), Guida.

Reggina 2° tempo: Lagonigro (30’ Blazevic); Runza, Lancini, Girasole R.; Specker, Acquadro, Abonckelet, Porcino, Palmieri; Reis, Alma.

Marcatori: Franchini 3’ pt, Verduci 33’ pt, Guida (rig.) 42’ pt, Alma 6’, 11’, 15’, 18’ e 27’ st, Reis 20’ st, Porcino 31’ st, Lancini 40’ st, Acquadro (rig.) 42’ st.

Da segnalare che il portiere Mario Blazevic ed il difensore Tony Anton, entrambi classe 2008, sono aggregati in prova. Si tratta di due Under che, in caso di tesseramento, andrebbero ad arricchire le scelte sugli Under di mister Marchionni.