Reggina, arriva il super colpo in attacco: è fatta per Gianmario Comi!

Matheus Reis rinforza l’attacco della Reggina, ma non sarà lui l’attaccante titolare. Il reparto offensivo degli amaranto sarà guidato da un ariete di razza, un bomber di alto livello in Serie C e che ha fatto anche parecchia Serie B. Stiamo parlando di Gianmario Comi che ha superato Patierno e Caturano nella lista dei bomber del DS Romarione. Attaccante possente nel fisico e bravo di testa, abile a buttare la palla in rete e a colmare l’anemia di gol che ha fatto le sfortune (non solo quella…) della Reggina negli ultimi anni.

Arriva in Serie D a 34 anni, nel pieno della maturità sportiva e lo fa per la prima volta, convinto dal progetto Lotito, consapevole di avere mercato in alta C (in squadre da promozione) e anche in B, campionato nel quale, va detto, si è spesso alternato tra titolarità e panchina. Per la Serie D, senza alcun dubbio, è un vero lusso per la categoria, con il quale poter costruire una vera corazzata, un acquisto ben diverso da quelli che Praticò spacciava per top player nell’era Ballarino, ormai già dimenticata da tutti a furia di grandi annunci.

Comi, proprio come altri profili, su tutti Lancini, è un calciatore che garantisce non solo qualità ed esperienza per vincere la Serie D, ma che può essere confermato anche nella categoria superiore, a dimostrazione dell’ambizione e della lungimiranza con le quali sta operando, finalmente, la società amaranto.

Per Comi è un ritorno in amaranto: aveva esordito tra i professionisti proprio in riva allo Stretto, nella stagione 2012-2013, in prestito dal Milan, totalizzando 35 presenze e 11 reti in maglia amaranto in Serie B.