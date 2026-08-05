Reggina, colpo a sorpresa per l’attacco: arriva un giovane dal Savoia

La Reggina si assicura a sorpresa un attaccante, il primo centravanti ingaggiato dalla nuova proprietà. Si tratta dell’italo-brasiliano Matheus Reis Daquinto. Arriveranno altri due attaccanti, più esperti, a completare il reparto. Saranno due big, uno sicuramente di categoria superiore, e basterebbe notare i profili sondati in queste settimane per capire. Intanto però l’obiettivo è averne almeno tre, che si vanno ad aggiungere alle seconde punte già presenti.

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matheus Reis Daquinto. L’attaccante italo brasiliano, nativo di Dourados, ha iniziato il proprio percorso in Italia dopo l’esperienza con i brasiliani del Votuporanguense. Messosi in luce nella primavera del Lecco e nella prima squadra del Locri (con i lombardi ha raggiunto la doppia cifra), la scorsa stagione è approdato al Savoia dopo una brevissima parentesi in quel di Messina. Nelle fila dei campani, il classe 2004 ha ottenuto la promozione in C, collezionando ventitré presenze e realizzando due reti. A Matheus un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto” si legge nella nota della società.