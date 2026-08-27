Reggina, ora è ufficiale: ecco l’attaccante Sulayman Jallow

L’accordo era già definito, mancava solo l’ufficialità, che adesso è arrivata: Sulayman Jallow è un nuovo giocatore della Reggina. Attaccante duttile, fisico e veloce, negli ultimi anni ha militato solo in Serie C, disputando anche playoff promozione. Nell’ultima stagione in Serie D, qualche anno fa, ben 21 reti. Si tratta di uno dei due attaccanti promessi a Marchionni. In questi ultimi giorni di mercato, infatti, Romairone dovrebbe regalare la ciliegina sulla torta per la fase offensiva. Sfumato Patierno, andato al Casarano, il campo si restringe ad alcune opzioni valutate in queste settimane, ma non è escluso che il DS possa pescare qualcuno che non è mai uscito fuori pubblicamente.

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sulayman Jallow, proveniente dalla Vis Pesaro” si legge nella nota del club. “Nelle ultime cinque stagioni, l’attaccante gambiano nativo di Tabokoto ha sempre militato in serie C, disputando per due volte i playoff promozione e indossando, oltre a quella della Vis Pesaro, le maglie di Arzignano Valchiampo, Audace Cerignola, Turris, Latina e Viterbese. L’ultimo campionato in serie D risale alla stagione 2020/2021, nelle fila dell’Aquila Montevarchi: ventuno reti e nove assist vincenti in trentatré presenze per il classe ’96, assoluto protagonista dei toscani, promossi in serie C. A Sulayman un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.