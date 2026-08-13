Reggina, il ritiro di Cantalupa termina con una sconfitta: 2-1 della Sanremese in rimonta

Un altro avversario alla portata, un altro avversario di Serie D. Dopo il Gozzano, battuto qualche giorno fa, la Reggina si è trovata di fronte la Sanremese nel terzo e ultimo test di Cantalupa, prima di lasciare il Piemonte. Con l’annunciata campagna abbonamenti che partirà lunedì, e in attesa degli ultimi grandi colpi tra difesa e soprattutto attacco, Marchionni ha continuato a testare i suoi. Dopo due vittorie, però, è arrivata una sconfitta: 1-0 nel primo tempo grazie a Guida, rimonta avversaria nella ripresa per il 2-1 finale.

L’avversario, che ha iniziato prima la preparazione e dunque ha qualche giorno in più sulle gambe – fattore da non sottovalutare in questa fase – ha sfruttato con cinismo l’arma del contropiede. La Reggina infatti, pur mantenendo il pallino del gioco, la linea alta, l’ampiezza e il riempimento dell’area in fase offensiva, e pur sfiorando la seconda rete in diverse occasioni, anche nel finale, è apparsa ancora poco pungente davanti (ma per questo arriveranno rinforzi in quella zona, essendoci un solo centravanti) e lenta dietro, anche per il coraggio di provare a proporre da una zona di campo già abbastanza avanzata. Sono, probabilmente, ulteriori indicazioni al tecnico circa i rinforzi che servono dietro e soprattutto davanti, ma su questo non c’è alcuna preoccupazione: come scriviamo da tempo, se la società sta prendendo un po’ di tempo in più è solo perché vuole scegliere e scegliere bene. E, si sa, per i giocatori forti serve trattare, serve tempo. Insomma, non si arriverà a ottobre per prendere Bolzicco.

Conferme sul sistema di gioco, mentre il tecnico ha mischiato ancora le carte, schierando alcuni elementi che aveva utilizzato da titolari al primo test, come Laaribi, Rotulo e Guida. Dentro sempre Abonckelet, Baggi e Lancini (ha giocato solo un tempo, nella ripresa è entrato Domenico Girasole), con Reis unico centravanti al momento. Sempre 3-5-2 il modulo, con Rotulo a fare da pendolo nelle due fasi, affiancando Guida dietro l’attaccante. Su questo, ormai, le indicazioni tattiche sembrano abbastanza chiare. E gli ultimi colpi di mercato andranno solo e soltanto in questa direzione.

Meno certezze sugli uomini e sulle gerarchie, ma è ancora troppo presto: soprattutto nella zona centrale, infatti, Marchionni ha l’imbarazzo della scelta (Acquadro-Laaribi, Abonckelet-Franchini o Guida-Alma alcune delle possibili staffette). I nuovi colpi, i momenti, lo stato di forma, gli avversari, faranno il resto nelle scelte dell’allenatore durante il campionato. Ma quell’imbarazzo della scelta

Intanto, questo il tabellino della sfida, con gli schieramenti nei due tempi.

Reggina: Lagonigro; De Mori, Lancini (1′ st Girasole D.), Girasole R. (15′ st Fazio); Baggi (38′ st Verduci), Laaribi (1′ st Acquadro), Abonckelet (20′ st Porcino), Rotulo (29′ st Alma), Palmieri (15′ st Toscano); Reis, Guida. Allenatore: Marchionni.

Sanremese: Licata; Appiah (13′ st Monticone), Chesmedijev (1′ st Fall), Grosso; Miaronald (1′ st Nguegang), Osuji (1′ st Palella), Cavaliere, Djorkaeff (15′ st Melis), Grigi (28′ st Oddone), Andreis (1′ st Klimavicius), Costantino (1′ st Usaj). Allenatore: Festa.

Marcatori: 10′ pt Guida (R), 14′ st rig. Djorkaeff (S), 38′ st Nguegang.