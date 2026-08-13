Reggina, Abonckelet dopo la sconfitta in amichevole: “buone sensazioni e gruppo fantastico, c’è un po’ di stanchezza da fine ritiro”

“Abbiamo buone sensazioni, siamo arrivati a fine ritiro e c’è un po’ di stanchezza, ma il gruppo è fantastico e secondo me stiamo dando continuità al lavoro in ritiro. Siamo un po’ delusi dal risultato, perché anche in amichevole vogliamo sempre vincere, ma si sono viste belle cose, anche se nel secondo tempo siamo un po’ calati. La tifoseria è carica, questo fa piacere. Speriamo di regalare loro qualcosa di importante. Da quanto stiamo vedendo, il pubblico di Reggio sta aspettando che inizi il campionato e anche noi siamo pronti e non vediamo l’ora di iniziare”.

Così, ai microfoni ufficiali del club, il centrocampista della Reggina Mady Abonckelet commenta la sconfitta degli amaranto in amichevole contro la Sanremese. Il centrocampista ha sottolineato le buone sensazioni, i carichi nelle gambe, il gruppo unito e il calore della tifoseria già dal ritiro, in attesa che si torni in città.