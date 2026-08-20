Reggina, ancora lavoro tattico per Marchionni: seduta solo mattutina, pomeriggio di riposo

Prosegue la preparazione precampionato della Reggina, impegnata nella seconda fase del ritiro agli ordini di mister Marchionni. Quella di oggi è stata una mattinata di lavoro particolarmente intensa per il gruppo amaranto, con una seduta articolata tra palestra e campo e con un’attenzione specifica rivolta agli aspetti tattici. Dopo una prima serie di esercizi svolti in palestra, i calciatori si sono trasferiti sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata, dove lo staff tecnico ha suddiviso la rosa in due gruppi per proseguire il programma di allenamento.

La parte centrale della seduta è stata dedicata al lavoro tattico. Marchionni e il suo staff hanno effettuato una serie di prove riguardanti sia la fase difensiva sia quella offensiva, continuando così a lavorare sui meccanismi di squadra in vista dei prossimi impegni stagionali. Spazio anche ai calci piazzati, altro aspetto sul quale gli amaranto hanno concentrato parte della mattinata. Il lavoro al Sant’Agata prosegue dunque con l’obiettivo di affinare progressivamente l’organizzazione della squadra e consolidare le indicazioni tattiche del nuovo corso tecnico.

Terminata la seduta mattutina, il gruppo usufruirà di un pomeriggio di riposo. La preparazione riprenderà domani, quando i calciatori torneranno a ritrovarsi al centro sportivo Sant’Agata per proseguire il programma previsto nella seconda fase del ritiro precampionato. Marchionni, tra l’altro, pomeriggio sarà impegnato: con il ds Romairone parlerà infatti per la prima volta alla stampa, appuntamento alle ore 18 in un hotel del centro cittadino.